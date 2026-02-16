Вака се прави држава: поранешните министерка за образование и директор на Управата за имот завршија во лисици

Поранешната црногорска министерка за образование, наука, култура и спорт, Весна Братиќ, и поранешниот директор на Управата за имот, Блажо Шарановиќ, се уапсени во рамки на истрага што ја води обвинителството, дознава „Вијести“.

Службеници на Специјалното полициско одделение (СПО) утринава ја уапсиле во Подгорица. Таа по 11 часот била спроведена во зградата „Лименка“, каде што се наоѓа седиштето на СПО, а по сослушувањето, околу 13 часот, го напуштила објектот.

Братиќ е уапсена во посебна истрага на Специјалното државно обвинителство (СДТ), која не е поврзана со утринското апсење на поранешниот директор на Управата за имот, Блажо Шарановиќ.

Весна Братиќ беше избрана во 2020 година за министерка за образование, наука, култура и спорт во Владата на премиерот Здравко Кривокапиќ.

Во првата половина од мандатот ги смени речиси сите директори на училишта во Црна Гора.

Додека опозицијата, предводена од Демократската партија на социјалистите, тврдеше дека станува збор за политички реваншизам, Братиќ ги оправдуваше разрешувањата со деполитизација на образованието, тврдејќи дека дел од сменетите директори ги „злоупотребиле образовните установи за политички цели“.

Опозицијата ја обвинуваше Весна Братиќ дека на местата на сменетите директори поставувала кадри идеолошки блиски до неа.

Поради смената на директорите, поранешната министерка нема обврска да ѝ надомести штета на државата што настанала по правосилните судски пресуди, согласно првостепената пресуда на судијата од Основниот суд во Подгорица, Никола Бошковиќ.

Во пресудата од декември минатата година е наведено дека се одбива барањето со кое се бараше Братиќ да биде задолжена да ѝ исплати на државата 15.281 евро на име надомест на штета што државата ја претрпела со плаќање судски трошоци во постапките по тужбите на поранешни директори.

Шарановиќ злоупотребил службена положба?

Блажо Шарановиќ, кој беше директор на Управата за имот од 2012 до 2021 година, кога беше разрешен од функцијата, е уапсен поради сомневање дека ја злоупотребил службената положба.

Додека бил директор на Управата за имот, Шарановиќ истовремено раководел и со Фудбалскиот клуб „Искра“ од Даниловград.

Специјалното државно обвинителство соопшти дека ќе бидат сослушани повеќе уапсени луѓе и дека Специјалното полициско одделение прибира докази против повеќе осомничени во Подгорица и во Будва поради сомневање за злоупотреба на службената положба.

„По налог на Специјалното државно обвинителство, Специјалното полициско одделение спроведува итни доказни дејствија кон повеќе лица во Подгорица и Будва, поради постоење основи на сомневање дека сториле кривични дела злоупотреба на службената положба. Специјалното државно обвинителство, по завршувањето на доказните дејствија што се преземаат и сослушувањето на лишените од слобода како осомничени, ќе ја информира јавноста за резултатите и за одлуката за понатамошниот тек на постапката“, соопштија од СДТ.