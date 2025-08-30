Вака ќе изгледаат бугарските евро-монети!

Претседателката на Европската централна банка, Кристин Лагард, ги претстави бугарските евро-монети. Тие се достапни во апоени од 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евро-центи.

Лагард, исто така, напиша на својата Фејсбук страница дека изгледот и дизајнот на евро-монетите се „возбудливи вести“ за еврозоната.

„Погледнете го првично дизајнот на бугарските монетите од 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евро-центи. Иако ќе мора да почекаме малку подолго пред да ги видиме овие монети во оптек, овие фотографии даваат увид во прекрасните национални симболи на евро-монетите, избрани од Бугарската национална банка“, напиша Лагард.

„Дизајнот на евро-монетите го одржува континуитетот со сегашните монети на Бугарија и вклучува симболи кои се длабоко вкоренети во наследството на земјата и се ценети од нејзиниот народ“, додаде претседателката на ЕЦБ.