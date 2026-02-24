Валентина родила ќерка на мигрант на 11-годишна возраст, а потоа избегала по него: Години подоцна, неговата тајна го уништила нејзиниот свет

0 SHARES Сподели Твитни

Кога единаесетгодишно девојче забременило со деветнаесетгодишниот Хабиб Патахонов од Таџикистан, веста одекнала низ целиот свет. Многу социјални активисти потоа барале затворска казна за гастарбајтерот , но самото девојче, сè уште дете во тоа време, молеше да ѝ се даде шанса за нормален семеен живот и да биде оставено на мира.

Новинарите на порталот Woman.ru истражуваа како живее Ваља Исаева денес и како заврши овој, за многумина неприфатлив, сојуз.

Разврат или љубов?

Сè започна во 2005 година, кога бабата на Ваље, Антонина Зенкина (мајката на нејзиниот очув), беше принудена да изнајми една соба во станот. Парите што ги заработуваше не беа доволни за нејзиниот живот и животот на нејзината внука. Ваља немаше родители, нејзината баба ја одгледа сама, а семејството беше во тешка финансиска состојба. Хабиб, кој дојде во главниот град да работи, стана закупец.

Живеејќи во ист стан, Валентина и Хабиб се заљубиле еден во друг . Меѓу нив започнала романтична врска, и покрај нејзините години, а наскоро следела и интимна врска. Подоцна, во разни телевизиски емисии, тие објасниле дека дури и без бременост, сакале да бидат заедно и да основаат семејство, но дека не можеле ни да претпостават дека Ваља ќе остане во друга држава.

Хабиб потоа доби условна казна, Ваља роди девојче, двојката се венча , а младата мајка заврши девет одделенија училиште и се запиша на студии, иако дома имаше новороденче .

Тежок семеен живот

Семејниот секојдневен живот не беше лесен. Постојано имаше недостиг на пари, а неколку години подоцна соседите пријавија дека Хабиб ја тепа Ваља . Сепак, до 2019 година, се вели дека нивната врска донекаде се смирила.

Како живее Ваља Исајева денес

Ваља наполни 33 години оваа година . Иако е сè уште млада, таа е мајка на четири деца: најстарата ќерка Амина има 17 години, синот Амир има девет години и оди во трето одделение, Дамир е во градинка, додека најмладиот Јусуф наскоро ќе наполни две години. Сепак, нејзиниот живот е далеку од идиличен. И покрај големото семејство, Ваља се обидува да се разведе од Хабиб, па дури и го промени своето име за да се дистанцира од минатото – денес во документите се вика Муслима.

Како што таа им изјави на новинарите на KP.RU, нејзиниот сопруг ја напуштил земјата во летото 2022 година, според договорот, за Украина. Тој му оставил на сопругот банкарска картичка на која требало да прими пари, но ситуацијата се искомплицирала – картичката била блокирана, а Ваља останала сама со децата , без никакви приходи.

Борбата за опстанок

Ваља истакнува дека никогаш не седела настрана. Работела како готвачка во фабрика , додека најстарата ќерка се грижела за помладите деца. Сепак, Хабиб инсистирал да ја напушти работата, ветувајќи дека ќе го издржува семејството. Кога решил да оди на служба, Ваља се радувал, верувајќи дека семејството конечно ќе има стабилен приход. Се покажало дека тоа била заблуда. Денес е познато дека Хабиб завршила во болница поради контузија, но тоа не ја променило нејзината одлука за развод.

Втора сопруга и долгови

Како што тврди Валја, Хабиб имал втора жена во Таџикистан.

„Тие навистина живееја заедно. Не се венчаа во матичната служба, туку според муслиманските обичаи . Потоа нешто не му се допадна и реши да раскине. Молеше да му прости“, се присети Ваља.

Ваља Исајева – имала 11 години кога го родила своето прво бебе.

Односите не биле нарушени само од измами, туку и од постојани финансиски проблеми . Хабиб често земала кредити што Ваља морала да ги врати подоцна. Интересно е што, дури и без формално образование, таа успеала да работи како уредничка на Канал еден.

„Моето трето дете имаше само шест месеци кога почнав да работам. Немав компјутер дома, а во канцеларијата ги регистрирав гостите за ток-шоуа, организирав билети и хотели. Работев до доцна, ме научија сè, но морав да си одам“, рече таа.

Хабиб ветил автомобил и море, но заедно отишле само во Таџикистан, и тоа со заем од 600.000 рубли, кој Ваља го отплаќа и денес. Парите биле потрошени за подароци на роднини, а семејството без него сега издвојува 25.000 рубли месечно за долг.

Однос со деца и поглед кон иднината

Најстарата ќерка, Амина, никогаш не изградила добри односи со својот татко . Кога тој ја претепал Ваља, таа ја бранела мајка си и оттогаш не може да го поднесе. Наместо да го продолжи образованието во 11-то одделение, Амина ќе остане дома за да се грижи за своите помлади браќа и сестри додека нејзината мајка бара работа.

„Не се срамам. Не можам да го пратам детето на училиште со чиста совест затоа што немам пари за додатоци и нови чевли. Едвај имаме храна. Не сакам да просам, одам на интервјуа и барам работа“, вели Ваља.

Според неа, Хабиб нема шанси да се врати во семејството . Таа цврсто одлучила да се разведе и да започне нов живот.

