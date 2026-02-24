Ванг Ји: Кина е подготвена да соработува со сите земји за подобрување на глобалното управување со човековите права

0 SHARES Сподели Твитни

„Кина е подготвена да соработува со сите земји за подобрување на глобалното управување со човековите права и промовирање на здрав развој на меѓународната заштита на човековите права“, изјави кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји во понеделник за време на 61-та сесија на Советот за човекови права на Обединетите нации.

Ванг истакна дека меѓународната ситуација е сложена и испреплетена, и дека глобалното управување со човековите права и меѓународниот поредок по Втората светска војна се соочуваат со нови тестови на времето.

„Иницијативата за глобално управување предложена од Кина доби поддршка и одговори од повеќе од 150 земји и меѓународни организации“, додаде тој.

Ванг повика на зачувување на суверената еднаквост и заштита на оригиналните аспирации за глобално управување со човековите права.

„Единствениот пат што може да доведе до постојано проширување на перспективите е патот на развој на човековите права, заснован на специфичните национални услови на една земја и чувствителен на потребите на нејзиниот народ. Сите страни треба да се придржуваат кон меѓународното владеење на правото и да ги консолидираат темелите на глобалното управување со човековите права. Сите земји треба да го почитуваат „златното правило“ за немешање во внатрешните работи на другите, како и цврсто да ги отфрлат зборовите и делата што создаваат двојни стандарди во име на човековите права“, рече Ванг.

Тој повика на практикување мултилатерализам и решавање на предизвиците во глобалното управување со човековите права.

„Сите земји треба да ги отфрлат формите на колонијализам или расна дискриминација, како и соодветно да одговорат на растечките прашања како што се вештачката интелигенција, климатските промени и човековите права“, додаде тој.

Повикувајќи на пристапи ориентирани кон акција и подобрена ефикасност во глобалното управување со човековите права, Ванг рече дека Кина е подготвена да ги координира своите активности со меѓународната заедница за заеднички да изготви нов план за оваа глобална цел.

Истакнувајќи дека 2026 година го означува почетокот на 15-тиот петгодишен план на Кина, тој рече дека земјата ќе продолжи да го подобрува својот сеопфатен процес на народна демократија, осигурувајќи дека достигнувањата на модернизацијата на Кина ќе им користат на сите луѓе пофер начин.

„Кина е подготвена да соработува со сите земји за да промовира заеднички развој и просперитет, да ја заштити меѓународната правда, да ги почитува заедничките вредности на човештвото и да продолжи да гради заедница со заедничка иднина за сите, со цел да се обезбеди дека напредокот на цивилизацијата за човекови права ќе биде од корист за целиот свет“, заклучи кинескиот министер за надворешни работи.

