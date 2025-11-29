ВАНДА НАРА ОТИДЕ НА СТАДИОН И ГИ ПОКАЖА ГРАДИТЕ! Го откопча дуксерот и отиде чекор понатаму, но сите се прашуваат кое е тетовираното мистериозно момче… ФОТО

0 SHARES Сподели Твитни

Ванда Нара објавува фотографии на Инстаграм секој ден, па нејзините 17,6 милиони обожаватели секогаш знаат каде е и што прави. Истото е и во последните неколку дена…

Поранешната сопруга на фудбалерите Макси Лопез и Мауро Икарди ужива во својата слобода и овој пат го покажа својот буен бист на стадион. „Ова се моите фотографии од последните десет дена“, напиша таа во коментарот и прикачи повеќе од десетина слики.

View this post on Instagram A post shared by Wanda Nara (@wanda_nara)

На некои фотографии може да се види машка фигура, истетовирана на неколку места, па сите се прашуваат кој е оваа мистериозна фигура. Сите се обложуваат на раперот Л-Ганте, со кого таа беше во врска, но раскинаа на почетокот на 2025 година.

Којзнае, можеби во меѓувреме се смириле, а можеби и е нов маж во нејзиниот живот, бидејќи сака младост, тетовираност и, секако, богатство.

