Ване Цветанов – Мега Интервју: Од Џејмс Бонд Агент до Духовно Спасение

Поранешниот директор на Дирекцијата за спречување перење пари, Ване Цветанов, по 12 години се врати во емисијата „Во Центар“ со Васко Ефтов, споделувајќи детали за својот бурен живот, разузнавачките ангажмани, политичката Голгота, падот во тешка зависност и целосното духовно преобразување.Трансформацијата: Смртта на „Стариот Ване“Цветанов опишува дека по 2013 година поминал низ тешки животни перипетии, дроги, затвори и премрежја. Периодот од 2020 до 2022 година ја претставува кулминацијата на неговото одделување од Бог и Божјите принципи.

Личен Распад: Тој се дефинира како ужасен човек, арогантен, себичен и полн со гордост, со „камено срце“, кој го имал изгубено управувањето на својот ум, дозволувајќи му на ѓаволот да го води.

Тешка Зависност: Влегол во тешка зависност од седативи, антидепресиви (вклучувајќи диазепам и сероксат) и марихуана, пушејќи од 10 до 15 џоинта на ден. Тој бил скаран со целото семејство, роднините и пријателите, а направените глупости вклучувале и кривични дела и злоупотреба на службена положба.

Нов Човек: По три и пол години „Голгота“ и процес на исцеление, тврди дека „Стариот Ване Цветанов умре, не постои“. Сега е „нов човек“, исцелен физички, духовно и душевно, кој го предал целосно управувањето на својот живот на Господ Исус Христос.Двоен Агент: АР и Бугарското воено разузнавањеЦветанов ја потврди својата улога како двоен агент од студентските денови во Софија, каде студирал маркетинг (1997–2001).

Ангажман во АР: Во 1999 година, бил контактиран и ангажиран од припадници на македонската Агенција за разузнавање (АР), а подоцна и обучуван повеќе од една година.

Инфилтрација во БВР: Бил препознаен и регрутиран од луѓе кои подоцна се открило дека се дел од Бугарското воено разузнавање (БВР).

Активна Соработка: Тој бил активен агент на АР до 2013 година. Дури и како директор на државна институција, бил подреден на инспектори од АР.

Разузнавачки Интерес: Комуникацијата со бугарската тајна служба била плодна, со размена на информации за спречување финансирање тероризам, ќелии или транспорт на дрога. Нив ги интересирале политичките констелации, бизнис интереси и прогнози за Никола Груевски и Сашо Мијалков. Информациите ги симнувал од криптиран мејл на флопи дискови и ги отварал во тајни станови на АР.Политичкиот Пад: Заташкани Случаи и Аферата „Шпион“Цветанов бил директор на Дирекцијата за спречување перење пари од 2006 година.

Конфликт и Заташкување: Конфликтот со Сашо Мијалков и Никола Груевски настанал поради 34 сериозни случаи на перење пари (од милион евра па нагоре) кои биле заташкани и немало интерес да се истераат до крај. Меѓу овие случаи била и фирма со 30 милиони долари од Уганда.

Објавување на Информации: Пред да даде оставка во 2010 година, симнал многу случаи на хард диск. Ја отворил аферата со парите во шишето на Срѓан Керим, со цел тие информации да бидат „бомби“ во 2011 година и со нив да ја рушат власта.

Аферата „Шпион“ (2013): Бил обвинет и осуден на 13 месеци притвор, одговарајќи за издавање службена тајна. Тој тврди дека обвинението за шпионажа било „класична местенка“, за која сведочењето на Сашо Денесовски било лажно.Зависност, Голгота и Рехабилитација Падот во зависност кулминирал со финансиска криза и нов судски прогон.

Злоупотреба на Функцијата: Во периодот 2019-2021, додека бил претседател на Советот за унапредување и надзор на ревизијата, направил многу грешки и проневери, трошејќи надвор од процедури на скапи хотели и рентакар (преку 5.000 евра).

Бигорски и Бегство: По тешки кризи и целосно уништено здравје, на 1 мај 2022 година, заминал во Бигорски манастир за да извлече од зависноста од марихуана. Кога во ноември 2022 МВР поднело кривична пријава со закана за затвор од 5 до 20 години, тој заминал за Бугарија, па во Германија, барајќи азил.

Азил и Кризи: Во Германија поминал 13 месеци во тешки азилантски центри, вклучувајќи и шатори со мигранти. Во тој период повторно паднал во зависност од марихуана.

Повторен обид да стане Бугарин: Во период на лудило, Цветанов се обидел да стане Бугарин, играјќи на картата да се инфилтрира за да помогне на Македонија, иако тоа му било најголем грев пред Бога.

Спасение во Словенија: Поради промена на Кривичниот закон (Септември 2023) која ја намалила максималната казна, заминал на 16-месечен програм на рехабилитација во Teen Challenge во Словенија. Тој сега е целосно излечен од зависности и служи на Бог. И покрај тоа што нема имот, има долгови и кредити од преку 100.000 евра, но вели дека има желба чесно да го врати секој долг.

