Ванс: Многу му должам на Чарли Кирк

Потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, кој е водител на „Шоуто на Чарли Кирк“ во спомен на починатиот американски патриот кој беше застрелан и убиен минатата недела, рече дека „заменува некого кој не може да се замени“.

„Но, ќе се потрудам најдобро што можам“, рече тој на почетокот на емисијата, која се емитува во живо од Белата куќа, според извештаите на медиумите. Венс го опиша своето долгогодишно пријателство со Кирк, кој беше и клучен сојузник во неговиот политички подем, нарекувајќи го „вистински пријател“.

„Кирк е најпаметниот политички оперативец што некогаш сум го запознал. Му должам многу на Чарли“, рече потпретседателот на САД. Тој додаде дека голем дел од „успехот што го имавме во оваа администрација е директно поврзан со способноста на Чарли да организира и свикува“. „Кирк не само што ни помогна да победиме во 2024 година, туку ни помогна да го пополниме целиот кабинет“, рече Венс. Ендру Колвет, извршен продуцент на „Шоуто на Чарли Кирк“, денес изјави дека емисијата се појавила „затоа што Венс прашал дали може да го направи тоа“.

„Чарли и Џ.Д. беа пријатели. Тие беа вистински пријатели“, рече Колвет, додавајќи дека „многу од луѓето што ја водат федералната влада се лични пријатели на Чарли и биле заедно во рововите, заедно во кампањата и се познаваат со години“. Ванс нагласи дека „мора да се осигураме дека убиецот ќе биде изведен пред лицето на правдата“ и најави дискусии за она што го нарече „неверојатно деструктивно движење на левичарскиот екстремизам што се зголеми во последните неколку години и, верувам, е дел од причината зошто Чарли беше убиен од куршум на атентатор“.

Заменик-шефот на кабинетот на Белата куќа, Стивен Милер, кој беше меѓу гостите во емисијата, го повтори сличниот став. „Ќе го насочиме целиот гнев што го имаме во врска со оркестрираната кампања што доведе до ова убиство за да ги искорениме и разбиеме овие терористички мрежи. Ќе ги искористиме сите ресурси што ги имаме во Министерството за правда, Министерството за внатрешна безбедност и низ целата влада за да ги идентификуваме, нарушиме, разбиеме и уништиме овие мрежи и повторно да ја направиме Америка безбедна за американскиот народ, тоа ќе се случи и ние ќе го направиме тоа во името на Чарли“, рече Милер.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, минатата недела објави дека Кирк постхумно ќе биде награден со Претседателскиот медал за слобода. Комеморација за Кирк ќе се одржи на 21 септември во Аризона. Кирк беше убиен минатата недела додека се обраќаше на јавен собир на Универзитетот Јута Вали во Орем, Јута. Неговото тело беше пренесено со авионот на потпретседателот, Ер Форс Тво, во матичната држава на Кирк, Аризона.

Венс го откажа планираното патување во Њујорк за да ја одбележи 24-годишнината од нападите на 11 септември 2001 година, со цел да одлета во Јута за да го земе телото на Кирк. Тој денес изјави дека е почестен што можел да ги „транспортира останките на Чарли од Јута во Аризона“.