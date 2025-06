0 SHARES Сподели Твитни

Вардар имаше одличен старт на мечот, поведе со 6-2 и ја одржуваше таквата предност, на полувремето црвено-црните имаа три гола предност, беше 17-14.

Во вториот дел беше исто, Вардар ја чуваше предноста, Пелистер се обидуваше да се доближи, но не успеваше, конечниот резултат беше 31-27.

Мечот беше исполнет со многу борба, имаше и тензија на теренот која е вообичаена кога се игра вечното дерби. На трибините двата тима имаа поддршка од своите навивачи кои ја правеа атмосферата како што доликува на едно финале.

Најефикасни во составот на Вардар со по шест постигнати гола беа Крсманиќ и Јагуриновски, кај Пелистер Радивојевиќ даде осум погодоци, Манасков постигна седум.

Пехарот по две години се враќа во витрината на Вардар, а Пелистер чека веќе 20 години, ќе чека и понатаму за да ја повтори далечната 2005 година кога последен пат го кренаа овој трофеј во рацете.

The post Вардар освојува Купот на Македонија за 17. пат, Пелистер без шанси во финалето. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: