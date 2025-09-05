Варено јајце или омлет? Гастроентеролог објаснува што е подобро за слабеење

0 SHARES Сподели Твитни

Појадокот честопати предизвикува дебата – дали е подобро да се јаде варено јајце или омлет, особено ако се обидувате да ослабете? Гастроентерологот д-р Пал Маникам објаснува дека обете опции се добри, но изборот зависи од вашите цели. Варените јајца нудат едноставност и помалку калории, додека омлетот нуди повеќе опции за разновиден и хранлив оброк.Но, неговата најважна порака е: не ја прескокнувајте жолчката. Тоа е клучот за чувство на ситост и здрав метаболизам.Варени јајца – едноставно, лесно и практичноВареното јајце е еден од наједноставните појадоци. Не содржи додадени масти или зачини, лесно се подготвува и има малку калории. Ова го прави одличен избор за секој што сака да ослабе, особено ако внимава на внесот на калории.Д-р Маникам објаснува дека варените јајца обезбедуваат доволно протеини за да се чувствувате сити подолго време, а нивната леснотија при носење ги прави идеална опција за ужина. Плус, тие не губат ништо од својата хранлива вредност кога се јадат ладни.Омлет – хранлив, разновиден и заситувачкиАко брзо ви здодеат варените јајца, омлетот може да биде одлична алтернатива. Можете да додадете зеленчук како спанаќ, домати или кромид, како и билки. На овој начин, вашиот појадок станува побогат, повкусен и похранлив.Иако за подготовка се користи масло, гастроентерологот истакнува дека умерена количина здрави масти, како што е маслиновото масло, нема да ја наруши вашата исхрана. Всушност, тоа ќе помогне за подобра апсорпција на витамини и подолготрајно чувство на ситост.Омлетот е лесен за прилагодување. Може да биде лесен утрински оброк или обилен ручек по тренинг. Токму оваа разновидност го олеснува одржувањето здрава исхрана на долг рок.Колку јајца е безбедно да се јадат секој ден?Едно од најчестите прашања е: Колку јајца дневно е премногу? Експертите велат дека едно до две јајца дневно се безбедни за повеќето здрави луѓе. Активните луѓе можат да јадат уште повеќе, во зависност од нивните потреби.Д-р Маникам не препорачува точно броење на јајцата, но предлага да се комбинираат со зеленчук, интегрални житарки и здрави масти за да се создаде избалансиран, хранлив оброк што ги поддржува вашите цели.Не ја фрлајте жолчката, таа содржи најголема вредност.Многу луѓе ја фрлаат жолчката во обид да ги намалат калориите, но тоа е голема грешка. Д-р Маникам нагласува дека жолчката е полна со витамини и здрави масти кои ви помагаат да се чувствувате сити и го поддржуваат вашиот метаболизам.Жолчката содржи витамини А, Д, Е, К и Б12, железо и други важни хранливи материи. Освен ако вашиот лекар не ви препорачал поинаку, нема причина да ја избегнувате. Јајцето е комплетен оброк.Па што е подобро – варено јајце или омлет?Одговорот зависи од вас. Ако едноставноста и контролата на калориите се ваши цели, изберете варено јајце. Ако претпочитате разновидност и побогат појадок, подгответе омлет.Без оглед на вашиот избор, не заборавајте да ја вклучите жолчката, бидејќи таа содржи повеќето хранливи материи што го прават јајцето толку вредно.Значи, не постои универзален одговор за сите. И варените јајца и омлетите можат да бидат одличен избор ако ги подготвувате мудро. Јајцата се една од најздравите и најпристапните храни – тие се богати со протеини, витамини и здрави масти. Клучот за успех во слабеењето не е само во изборот на храна, туку и во доследноста и свесните одлуки што ги донесувате секој ден.

Пронајдете не на следниве мрежи: