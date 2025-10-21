Варшава го предупреди Путин: Ако лета над Полска ќе го уапсиме

Полска го предупреди рускиот претседател Владимир Путин да не лета над нејзиниот воздушен простор за средба со американскиот претседател Доналд Трамп во Будимпешта, велејќи дека може да биде принудена да изврши меѓународна потерница ако тој го стори тоа.

Полскиот министер за надворешни работи Радослав Сикорски изјави дека не може да гарантира дека независен полски суд нема да ѝ наложи на владата да придружува таков авион за да го предаде Путин на Меѓународниот кривичен суд.

Сикорски го потсети Радио Рожина дека наредбата на МКС ги обврзува земјите-членки на судот да го уапсат Путин ако стапне на нивна територија. „Мислам дека руската страна е свесна за ова“, рече Сикорски, додавајќи дека авионот што го превезува Путин затоа би користел поинаква рута.