Васев: Експертот во постапката е поранешен директор кого го заменив

Одбраната на поранешниот директор на Клиниката за онкологија Никола Васев, кој заедно со уште тројца онколози е обвинет за небрежно лекување на пациентите, денес пред Основниот кривичен суд во Скопјe изјави дека против Васев се развива „еден вид заговор“ и дека тие целосно ќе ги побијат и побијат доказите на Обвинителството преку основани и силни докази, вклучувајќи вештачења и усно испитување на лекарите Даворин Милосављевиќ од Белград и Маја Радник, од Марибор, кои ги подготвија вештачењата на Обвинителството.Како усен доказ, адвокатот на Васев рече дека предлагаат да се сослушаат експерти од Словенија и Србија кои го подготвиле вештачењето за Обвинителството во случајот, земајќи ја предвид одлуката на Судот да го отфрли барањето за негово отфрлање како незаконски собрано.„Имаме јасна намера да докажеме дека обвинетиот Никола Васев професионално и законски ја извршувал својата професија и работните должности на Клиниката за онкологија. Со испрашувањето на овие лица, покажуваме јасна намера дека нашата цел не е да ја вознемируваме јавноста во нашата земја и на тој начин да ја градиме одбраната, туку сведоците да ја покажат работата на Клиниката, имено постоењето и почитувањето на протоколите во Клиниката, како и правилното извршување на должностите од страна на обвинетиот“, изјави адвокатот на Васев.Васеви, кој пред Основниот кривичен суд во Скопјe изјави дека не се чувствува виновен, реагираше и дека „на експерт кого го заменив како директор на Клиниката кога станав директор во 2017 година му е дозволено да учествува во постапката“.„Зошто не се покриени првите шест месеци од мојот мандат… едноставно затоа што наследив долг од 1,7 милиони евра, а на крајот од годината завршивме со долг од 30 илјади евра. Лицето кое ги направило тие долгови и извршило обратни плаќања за лековите што ги наследив не може да биде експерт во мојот случај, а јас го отстранив од функцијата директор поради непрофесионална работа“, изјави Васеви.Васев, пред Судот, покажа и дека има 35 години искуство во работа со 1.000 пациенти годишно, членство во сите европски институции за развој на сите протоколи за кои е обвинет, повеќе од десет овластени трудови со највисок фактор на влијание, единствениот од Македонија што има овластен труд во Ланест, поточно за употреба на имунотерапија.Во судницата се присутни и другите тројца обвинети, Мери Пешевска, Симонида Црвенкова и Драган Јакимовски, сите вработени во Клиниката за радиотерапија и онкологија во Скопје.Пешевска ја призна вината, додека Црвенова и Јакимовски рекоа дека апсолутно не се чувствуваат виновни и дека се бореле за секој пациент како да е свој, а тоа ќе го докажат во текот на постапката.На почетокот, судијката Снежана Марковска информираше дека жалбите на одбраната против вештачењата, изготвени во Словенија и Србија, се отфрлаат како неосновани.„Не е дозволено да се одвојуваат вештачења од доказите во предметот. Со оглед на тоа што барањата за меѓународна правна помош беа поднесени до надлежните органи во согласност со законите за меѓународна правна помош, судот смета дека доказите се прибавени законски“, изјави судијката Марковска.Обвинителството ги обвинува лекарите за продолжување на „тешки кривични дела против здравјето на луѓето“ и „небрежен третман“, при што на 29 пациенти им е дадена несоодветна терапија, со отстапувања во дозирањето и без соодветна проценка на нивната здравствена состојба.Дополнително, против Васев и поранешниот економски директор на Клиниката е поднесено уште едно обвинение за злоупотреба на службената положба и проневера, со штета од над 2,2 милијарди денари за државниот буџет.

