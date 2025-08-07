0 SHARES Сподели Твитни

ВатсАп забрани повеќе од 6,8 милиони сметки поврзани со измамнички операции во првата половина од оваа година, соопшти компанијата Мета.Мета објави дека сметките биле отстранети пред многу од нив да можат да се користат, благодарение на истражните сознанија и подобрените напори за спроведување.“Центрите за измами честопати водат повеќе шеми одеднаш, вклучувајќи измами со криптовалути и пирамидални шеми. Вообичаено црвено знаме е барање за авансно плаќање во замена за ветените приноси или заработка”, објави Мета.Платформата, исто така, воведе функција за преглед на безбедноста за групни разговори, која се појавува кога корисникот е додаден во група од некој што не е во неговите контакти.Прегледот дава детали за групата и совети за безбедност, дозволувајќи им на корисниците веднаш да излезат без да го гледаат разговорот. Известувањата за групата остануваат стишени сè додека корисникот не одлучи да остане, додаде таа.ВатсАп исто така тестира известувања за непознати контакти, кои ги предупредуваат корисниците пред да започнат разговор со некој што не е во нивниот адресар. Известувањата имаат за цел да понудат контекст и да поттикнат претпазливост.“Измамниците често користат тактики како што се ветувања за лесни пари, лажни инвестиции или закани за неплатени сметки за да ги привлечат жртвите”, соопшти компанијата.Мета ги повика корисниците да останат претпазливи кога им се обраќаат непознати лица преку интернет – особено оние што бараат пари или лични информации.

