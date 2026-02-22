0 SHARES Сподели Твитни

Покрај позитивните ефекти врз физичкото здравје, оваа навика има неверојатен ефект врз менталното здравје на човекот и го намалува нивото на анксиозност.

Секојдневното одење е една од наједноставните и најкорисни навики за одржување на здравјето, а експертите објаснија колку време е потребно за секојдневно одење, особено по 50-годишна возраст.

Имено, одењето е дел од кардио активност со ниско оптоварување која има позитивен ефект врз мозокот , помага во контролата на телесната тежина, ја подобрува рамнотежата и го намалува ризикот од болести како што се висок крвен притисок и дијабетес.

Редовните прошетки ви помагаат да останете силни и подвижни во текот на годините , а поминувањето време на отворено и ритмичкото движење имаат позитивен ефект врз расположението и стресот. Според д-р Рубен Чен, потребни се околу 30 минути на ден .

„Повеќето препорачуваат најмалку 30 минути пешачење дневно. Пократки периоди од 10 до 15 минути, два до три пати на ден, исто така се корисни. Доследноста во овој процес е најважна“, му рече докторот на Параде.

Покрај тоа, редовните прошетки се важни за време на стареењето бидејќи помагаат да се забави природното губење на мускулната маса . Редовното одење ги зајакнува мускулите на нозете, ја подобрува флексибилноста, силата и издржливоста и ја намалува вкочанетоста во колената и колковите.

„За разлика од понапорните активности, одењето е прифатливо, не бара опрема и лесно се прилагодува на кое било ниво на физичка подготвеност, што го прави една од најкорисните активности за здраво стареење“, рече д-р Чен.

Покрај физичките придобивки, докторот истакнува дека одењето носи и важни ментални придобивки .

„Прошетката го стимулира лачењето на ендорфини и го намалува хормонот на стрес кортизол, што го намалува нивото на анксиозност и стрес и го подобрува расположението, особено на свеж воздух“, тврди докторот.

Вашето тело плаче за оваа навика по 50-тата година, но вие ја игнорирате

