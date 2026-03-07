„Вашингтон пост“ откри таен разузнавачки извештај: Дури ни голема војна не може да ја собори владата во Иран

0 SHARES Сподели Твитни

„Вашингтон пост“ пишува, повикувајќи се на таен извештај на Националниот разузнавачки совет (НИЦ), дека дури и голема операција против Иран нема да ја собори Исламската Република и да доведе до промена на владиниот систем.

Наодите, потврдени за „Вашингтон пост“ од три лица запознаени со извештајот, го доведуваат во прашање планот на Трамп да го „чисти“ иранското раководство и да воспостави влада по негов избор.

Извештајот, завршен околу една недела пред САД и Израел да ја започнат војната на 28 февруари, анализираше сценарија за наследување што би произлегле од тесно насочени операции против иранските лидери или поширока воена акција против раководството и државните институции, велат извори запознаени со наодите.

Во двата случаи, разузнавачките службеници заклучија дека иранската свештеничка и воена елита ќе одговори на ликвидацијата на врховниот лидер, ајатолахот Али Хамнеи, според протоколите дизајнирани да го зачуваат континуитетот на власта.

Можноста фрагментираната опозиција на Иран да ја преземе контролата врз земјата беше опишана како „неверојатна“, рекоа изворите, кои зборуваа под услов на анонимност поради доверливоста на извештајот.

За Националниот совет за разузнавање – Националниот совет за разузнавање е составен од искусни аналитичари кои изработуваат класифицирани проценки наменети да ја претстават колективната експертиза на 18 разузнавачки агенции на САД.

„Претседателот Трамп и администрацијата јасно ги ставија на знаење своите цели со операцијата „Епски бес“: да ги уништат балистичките ракети и производствените капацитети на Иран, да ја уништат нивната морнарица, да ја укинат нивната способност да вооружуваат посредници и да ги спречат некогаш да се здобијат со нуклеарно оружје. Иранскиот режим е целосно скршен“, изјави портпаролката на Белата куќа, Ана Кели.

Сомнежите на американските разузнавачки агенции за можноста иранската опозиција да ја преземе власта беа споменати во „Њујорк тајмс“ и „Волстрит џурнал“. Вклученоста на НИК и нејзината анализа на потенцијалните исходи од мали и големи офанзиви претходно не беа објавени.

Сузан Малони, експерт за Иран и потпретседател на Институтот Брукингс, рече дека предвидувањето на НИЦ за опстанокот на иранските институции произлегува од длабокото познавање на Исламската Република.

„Звучи како длабоко информирана проценка на иранскиот систем, институциите и процесите што се воспоставени во текот на многу години“, рече таа.

Извештајот очигледно не ги земал предвид другите сценарија, вклучително и испраќање американски копнени трупи во Иран или вооружување на етничките Курди за поттикнување бунт. Не беше можно да се утврди дали главната воена кампања анализирана во документот е идентична со операциите што се во тек.

Процесот на сукцесија во Иран, кој беше предвиден во извештајот, сега се одвива, но под притисок од масовна воздушно-морска кампања од страна на САД и Израел.

Заменувањето на врховниот лидер зависи од моќно свештеничко тело, Собранието на експерти. Но, членовите на Револуционерната гарда и другите во безбедносните структури на земјата, исто така, имаат значително влијание.

Постојат интензивни шпекулации дека собранието ќе го назначи синот на покојниот врховен водач, Моџтаба Хамнеи, но сè уште не е дадено официјално соопштение. ИРГК ја поддржува кандидатурата на Хамнеи, но се соочува со отпор од други моќни личности, вклучувајќи го и Али Лариџани.

Сегашни и поранешни американски претставници велат дека досега нема знаци за масовно народно востание во Иран или значителни поделби во владата или безбедносните сили што би довело до нов режим.

Иако иранската свештеничка и воена елита остануваат на власт, експертите велат дека способноста на Трамп да диктира политички исходи е ограничена.

