Вашингтон пост: Тајлер Робинсон им испратил порака на пријателите на социјалните мрежи пред апсењето

0 SHARES Сподели Твитни

„Вашингтон пост“ во понеделник објави дека Тајлер Робинсон, осомничениот за убиството на политичкиот коментатор Чарли Кирк, испратил порака преку онлајн платформата Discord до пријателите во која го признал злосторството во четврток вечерта, кратко пред да биде уапсен.„Тоа бев јас вчера. Жал ми е за сето ова“, се вели во пораката од сметката на Робинсон, објави весникот, цитирајќи две лица запознаени со разговорот, како и снимки од екранот што ги добиле.Кирк, влијателен сојузник на американскиот претседател Доналд Трамп и коосновач на водечката конзервативна студентска група „Турнинг Поинт Ју-Ес-Еј-Ес-Еј“, беше убиен со еден истрел од пушка минатата среда за време на настан на Универзитетот Јута Вали во Орем, околу 65 км јужно од Солт Лејк Сити.Се очекува Робинсон официјално да биде обвинет во вторник, приближно во исто време кога за прв пат ќе се појави пред суд преку видео од неговата затворска ќелија.Директорот на ФБИ, Каш Пател, за „Фокс њуз“ изјави дека ДНК што одговара на осомничениот е пронајдена на крпа завиткана околу пушката за која се верува дека е оружјето за убиство и на шрафцигер пронајден на покривот од кој биле испукани истрелите.Робинсон не соработувал со властите, изјави гувернерот на Јута, Спенсер Кокс, во неделата, но истражителите ги испрашуваат неговите пријатели и семејство во обид да утврдат мотивот за пукањето.Гувернерот Кокс веќе објави дека ќе се бара смртна казна за убиството на Кирк, што е легално во државата што ја води.

Пронајдете не на следниве мрежи: