Вашиот партнер не ве предизвикува да доживеете оргазам? Постојат неколку начини да се реши овој проблем

Сексуалната терапевтка Наташа Силверман ги опишува најчестите проблеми со оргазмот и менструациите без секс со кои паровите доаѓаат кај неа, и дава предлози за тоа како да се обнови интимноста преку разговор, експериментирање и мали гестови.

Таа изјавила дека многу парови ја контактираат поради проблеми со оргазмот на нивниот партнер, особено на почетокот на врската кога некои жени глумат оргазам за да го заштитат егото на партнерот. Таа предупредила дека секој пат кога глумите оргазам, вашиот партнер учи да го прави истото следниот пат бидејќи нему му се чини дека тоа било успешно, пренесува DailyMail .

Еден од нејзините совети е отворено да разговарате за тоа со вашиот партнер, но на начин што нема да го засрамите. Таа предлага да му кажете:

„Се обидував да ги заштитам твоите чувства. Сега сфаќам дека не го разбирав доволно добро своето тело и сакам заедно да истражиме што функционира за нас.“

Ако сè уште не сакате да бидете искрени за тоа што сте глумеле оргазам во минатото, Силверман советува дека можете да кажете дека вашите оргазми не се толку силни или задоволувачки како што беа порано и да го надополните тоа со: „Би сакала повеќе да експериментирам со она што ме задоволува“.

Тој, исто така, препорачува користење на секс играчки за да се открие што функционира кај жената. Тој истакнува дека иако разговорот за овие теми може да биде застрашувачки, повеќето мажи чии партнерки биле искрени за нивниот сексуален живот на крајот се задоволни што разговорот е започнат.

Друг чест проблем што тој го забележува во работата со парови се периодите на намален или целосно отсутен секс. Силверман нагласи дека периодите на недостаток на секс се сосема нормални и можат да бидат предизвикани од различни животни ситуации како што се стрес или тагување.

Таа нагласи дека квалитетот е поважен од квантитетот и дека проблемот често произлегува од она што се случува надвор од спалната соба. Таа советува да се обрне внимание на начинот на кој партнерите разговараат едни со други, како покажуваат наклонетост и дали продолжуваат да работат на негување на врската. Примери за тоа се бакнување кога партнерот ќе ја напушти куќата, комплименти и љубезни зборови што придонесуваат за чувство на блискост.

Таа потсети дека дури и паровите кои со години немаат секс не треба да претпоставуваат дека нема надеж за поправка на нивната врска. Таа ги спомена клиентите кои три децении немале секс пред да побараат помош. Таа нагласува дека клучот е повторно да се изгради чувство на сигурност и мали физички контакти, наместо веднаш да се фрла во секс, нагласувајќи постепеност и трпение во враќањето на интимноста.

