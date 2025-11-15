Вашите собни растенија венеат откако го вклучивте греењето? Еве каде грешите – ова е најдоброто решение за да ги вратите во живот

0 SHARES Сподели Твитни

Кога температурите паѓаат, многу собни растенија почнуваат да изгледаат лошо, дури и ако редовно ги полевате и негувате. Зимските услови, студот надвор, сувиот воздух во становите и недостатокот на дневна светлина се вистински шок за растенијата кои се навикнати на постабилна средина.

Ни се допаѓа топлината на домот, но зимата често им носи проблеми на растенијата, особено ако стојат до радијатор или директно на прозорецот.

Најголемиот непријател во текот на зимата е сувиот воздух. Радијаторите, камините и подното греење ја намалуваат влажноста, па растенијата губат вода од своите лисја. Затоа лисјата стануваат кршливи, рабовите потемнуваат, а растението изгледа „уморно“.

Дури и ако растението не е директно на топлина, самата близина на изворот на греење може да му наштети. Со подното греење, прегревањето на корените е чест проблем, по што ненадејното ладење дополнително го стресира растението.

Најпогодени видови се видовите што ја сакаат влагата, како што се папратите, калатеите и спатифилумот. Растенијата со подебели листови, како што се замиокулките или јазикот на свекрвата, подобро го толерираат сувиот воздух. Правилото е едноставно – колку е потенок листот, толку побрзо ќе се исуши.

За да ги спречите овие проблеми, преместете ги растенијата подалеку од радијаторите и другите извори на топлина. Можете да ги подигнете на полици, маси или да ги закачите високо, само за да не бидат во директен проток на топол воздух.

Друг трик е да ги групирате растенијата, бидејќи тогаш тие создаваат малку повлажна микроклима меѓу себе. Чинија со вода во близина, редовно прскање или мал овлажнувач дополнително ќе им помогне да ја преживеат зимата без стрес.

Ако забележите дека листовите се сушат или паѓаат, не е сè изгубено. Отстранете ги оштетените делови и преместете го растението на место каде што температурата и влажноста не флуктуираат драстично. Неколку дена редовно прскање се честопати доволни за полека да се опорави, според Информер.

