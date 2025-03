0 SHARES Сподели Твитни

Вајарот Филип Новески ќе создаде биста во чест на Илчо Гоцевски, херојот од Кочани, кој со неверојатна посветеност извозел од Кочани до Скопје и назад дури 11 пати, без пауза, во времетраење од целосни 20 часа.

