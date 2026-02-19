Вајц: Северна Македонија мора да спроведе реформи, додека ЕУ мора да ги исполни своите обврски

0 SHARES Сподели Твитни

„За европската интеграција на земјата, особено во контекст на новата геополитичка реалност, од суштинско значење е сите политички актери, особено Владата, да постигнат опипливи резултати во клучните области, а во исто време ЕУ и нејзините земји-членки мора да ги исполнат своите обврски, целосно да ја поддржат земјата, вклучително и преку активен дипломатски ангажман за да ѝ помогнат да напредува во исполнувањето на своите обврски“, нагласува известувачот на Европскиот парламент за Северна Македонија, европратеникот Томас Вајц, во нацрт-годишниот извештај за напредокот на земјата, кој ќе го презентира пред Комитетот за надворешни работи на ЕП (AFET) следната недела, на 26 февруари.

Ова ќе биде втор извештај за земјата од 2022 година, по оној што го усвои Европскиот парламент минатата година. Во својата образложение за нацрт-извештајот, Вајц нагласува дека оваа година имам чест да го презентирам мојот втор извештај за Северна Македонија и додава дека документот има за цел да обезбеди избалансирана и објективна проценка на напредокот на земјата во процесот на пристапување и, во согласност со воспоставената пракса, се подготвува како одговор на Пакетот за проширување на ЕК за 2025 година.

„Северна Македонија моментално е во тешка позиција, бидејќи процесот на пристапување е блокиран. И покрај некои позитивни реформи, напредокот во реформската агенда на ЕУ, особено во клучните области како што се владеењето на правото, судските реформи и борбата против корупцијата, е недоволен. Ова се должи на изборната кампања, ограничените капацитети во јавната администрација и недостатокот на долгорочна политичка посветеност“, вели Вајц.

Тој истакнува дека не е постигнат напредок во однос на уставните измени, поради загриженост за можни дополнителни билатерални блокади или барања од Бугарија. Тој верува дека е потребно итно зголемување на политичката волја од двете страни за надминување на овој ќорсокак.

Вајц нагласи дека во време на големи промени во меѓународниот поредок, особено поради војната на Русија против Украина, ненадејната неизвесност околу иднината на трансатлантскиот сојуз и пошироките закани за меѓународниот поредок заснован на правила, од суштинско значење е Европа да остане обединета.

„Во овој геополитички контекст, може да се појават можности за оживување и забрзување на процесот на пристапување. Сепак, овој процес ќе остане базиран на заслуги и силно поврзан со напредокот во фундаменталните области, особено владеењето на правото. Затоа е важно сите политички актери во Северна Македонија, особено Владата и пратениците од владејачкото мнозинство, да ја препознаат оваа нова итност и да почнат да испорачуваат опипливи, убедливи и искрени резултати во овие клучни области без понатамошно одложување“, нагласи Вајц.

