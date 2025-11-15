Вбризгал сперма од лосос во лицето: Третманот згрози милиони – бил избоден повеќе од 700 пати (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Спермата од лосос за нега на лице стана глобален хит, а Ники Келвин пробала дури 700 инјекции за подмладување на кожата во Јужна Кореја – тајниот рецепт на познатите личности за вечно младешки изглед.

Од убоди од пчели до третмани со 24-каратно злато, необичните третмани за лице го освојуваат светот. Една од најчудните новини во светот на анти-стареењето е третманот за лице со сперма од лосос.

Познати личности како Ким Кардашијан и Џенифер Анистон веќе признаа дека ја пробале оваа постапка. Инјекциите на полинуклеотиди, т.е. молекули на ДНК извлечени од сперма од лосос, се користат во целосно прочистена и стерилна форма.

Како всушност изгледа целиот процес?

Ники Келвин отпатува во Јужна Кореја за да го испроба овој необичен третман и го сподели своето искуство во видео на Инстаграм.

Снимајќи се себеси пред третманот, Ники рече:

– Имам 38 години и никогаш не сум направила ништо со моето лице.

Тој објасни дека Сеул, главниот град на Јужна Кореја, е негова дестинација бидејќи е познат како светски главен град за нега на кожата.

Во описот на видеото, тој открива дека бил доста нервозен пред процедурата. Ја посетил клиниката „Ла Бел“ за да го проба третманот за лице со сперма од лосос, а целиот процес започнал со консултација. Прво, го имал хидратантниот третман „Окипод“ – третман дизајниран за длабинска хидрирање и ревитализација на кожата , по што на лицето била нанесена богата маска. По маската, на Ники ѝ бил даден крем за вкочанување.

Откако кремот почна да делува, Ники се пресели во друга соба за третман со сперма од лосос.

– Ми го дезинфицираа лицето пред да почнат со инјекциите – рече тој, снимајќи се себеси како прима дури 700 инјекции.

Тој објаснува дека овој производ е дизајниран да го стимулира производството на колаген и еластин, да ја подобри хидратацијата на кожата и да го подмлади нејзиниот изглед.

Ники признава дека третманот бил болен на некои места, но додава дека болката не била неподнослива. Веднаш по процедурата, неговото лице изгледало малку грутчесто.

Потоа му беше дадена маска за лице и третман со LED светло за да се заврши постапката. Една недела подоцна, Ники го фотографираше неговото лице и го опиша како значително посвежо и посветло.

