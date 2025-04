Вградување на екрани во домашни производи и потенцијалната иднина на рекламирањето

0 SHARES Сподели Твитни

Најновите домашни производи од Samsung ја отвораат портата кон иднината која долго време ја предвидувавме и истата е накусо прикажана преку визијата на компанијата „Екрани насекаде“. Голем дел од научно фантастичните филмови, особено оние од минатото, презентираат слика на иднината каде што корисниците ги управуваат своите паметни домови со интегрирани екрани во уреди како на пример фрижидери. Samsung почнува да ја реализира својата визија за „Екрани насекаде“ со вградување екрани не само во фрижидерите, туку и во апарати како машини за перење и шпорети, што е иновација во развитие на ова поле.

The Verge го потенцира прашањето дали ова имплементирање на екрани во различни уреди ќе значи појава на реклами низ целиот дом, што е прашање кое има своја смисла. Иако засега не се предвидува спроведување на такви реклами, иднината е непредвидлива. The Verge дополнително ја отвара дискусијата за потребата од екрани во повеќе домашни уреди, за што нивната анализа може да се прочита за подетално разбирање.

