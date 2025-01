Вдовицата на актерот кој се самоуби ја откри застрашувачката вистина 

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот актер Стивен Лорел Твич Бос се самоуби во 2022 година, а сега неговата вдовица Алисон Холкер ја откри застрашувачката вистина.Познатиот американски кореограф, актер и ТВ продуцент Стивен Лорел Твич Бос беше пронајден мртов на почетокот на декември 2022 година во неговиот дом и, иако полицијата на округот Лос Анџелес официјално потврди дека тој извршил самоубиство (се застрелал во главата), постојат теории за неговата смрт.Сега се огласи неговата вдовица Алисон Холкер, која ја откри застрашувачката вистина.Како што изјавила, додека барала облека за неговиот погреб, неколку недели откако нејзиниот сопруг, кој во тоа време бил ко-извршен продуцент на популарното шоу „The Ellen DeGeneres Show“, открила скриена кутија во нивниот плакар.Stephen ‘tWitch’ Boss’ Widow Allison Holker Discovered His Drug Addiction in ‘Very Scary’ Moment Before Funeral (Exclusive) https://t.co/DG1pl0j2eY— People (@people) January 7, 2025Тоа беше кутија за чевли полна со апчиња и, како што рече, „други материи кои не знаеше што се додека не ги прогугла“.„Бев со еден од моите навистина драги пријатели и го чистевме плакарот и избиравме облека за неговиот погреб“, се присетува Холкер (36) во ексклузивно интервју кое дури утре ќе се појави во магазинот People.Ppl are not feeling Stephen “Twitch” Boss wife Allison Holker revealing in her new memoir/interview he had addiction problems & was trying to self medicate. His family/friends are calling her out her on it. pic.twitter.com/2RAhVjtcfX— Nicole (@Nprezzed) January 7, 2025„Тоа беше навистина шок за мене бидејќи имаше многу работи што ги открив во нашиот плакар за кои не знаев дека постојат. За мене беше многу алармантно да знам дека се случува толку многу за што немав поим. “ продолжи таа, а потоа додаде:„Беше навистина страшен момент во мојот живот да го сфатам тоа, но исто така ми помогна да сфатам дека тој поминал низ толку многу и дека криел толку многу. Верувам дека му беше многу срам“.За време на нивниот деветгодишен брак, Холкер, која го објаснува нејзиното патување за исцелување во новите мемоари наречени „Далеку овде“ (од 4 февруари), верува дека таа и Бос имале „многу искрена“ комуникација, вклучувајќи го и фактот дека тој пуши цело време марихуана.„Навечер, откако нашите деца си легнуваа, тој тивко се лизгаше во викендичката каде што пушеше или пиеше .Но, додека ги прочешлала неговите дневници со надеж дека ќе најде порака и објаснување зошто тој се свртил сам за таа конечно да продолжи понатаму, дознала дека нејзиниот сопруг криел болни тајни дури и од најблиските.„Тој се бореше со многу работи во себе и се обидуваше да се самолекува и да се справи со сите тие чувства бидејќи не сакаше да каже никому затоа што многу ги сакаше сите“, рече таа, а потоа откри дека таа знаел дека е неговиот покоен сопруг додека бил дете сексуално злоставувано од „некој маж“.„На две-три места во дневникот даваше индикации за таа страшна траума, но не сакаше другите да ја преземат неговата болка“, рече Хоклерова.Иако се чувствувала изневерена од содржината на „тајната кутија“, со текот на времето успеала да го разбере својот сопруг.„Читањето на списанијата на Стивен, па дури и враќањето на книгите што ги читал и страниците што ги означувал навистина ми дадоа подобра перспектива за тоа каде бил во животот и работите со кои се борел. Чувствував голема емпатија за него и тага за неговата болка што ја носеше“.Таа нагласи дека сега ги споделува неговите маки и дека после сè се надева дека ќе спаси барем еден човек кој во тишина се бори со своите демони.„Беше навистина тешко да се соберат сите делови. Преку одредени разговори, дури и со пријателите и работите што беа кажани, читајќи ги неговите дневници… сфаќаш дека тој поминал низ многу како дете и никогаш не го преболел. Тешко е да мислиш дека никогаш не се отворил пред никого и дека сакал да се справи со се сам, навистина се надевам дека луѓето кои имаат слични проблеми ќе успеат да си помогнат и да излезат од таа темна, црна сенка“, рече вдовицата, а потоа забележа. :„Мислев дека на крајот на 2022 година, тој планира да земе одмор за да помине повеќе време со нашите три деца, Весли, Мадока и Заја, и јас, се разбира. Утрото пред да се убие, Стивен го возел Весли на училиште. и нашиот син е последниот што го видел жив. Тој рече дека татко му само му рекол: „Посакувам да бидам твојот Супермен“. На мој начин се справувам со загубата на татко ми, кој имаше само 40 години, а организациите како Националната алијанса за ментални болести и советувањето со јавор ми помогнаа да спасам барем еден живот“, рече шефот на Твич Стивен Лорел. вдовица Алисон Холкер.



