ВДОВИЦА-МОНСТРУМ ГО ЗЛОУПОТРЕБУВАЛА МАЖОТ НА УМИРАЊЕ, ПА ГИ НАСЛЕДИЛА НЕГОВИТЕ 59 МИЛИЈАРДИ Она што му го направила ГО НЕМА НИТУ ВО ХОРОР ФИЛМ

0 SHARES Сподели Твитни

Што сите луѓе се способни да направат за пари најдобро покажува приказната за Јулија Кох , денес втората најбогата жена во светот чие богатство се проценува на импресивни 59 милијарди долари . Некогаш нејзината приказна наликува на вистински криминалистички филм , а потоа, на на хорор филм . Беше подготвена на се, иако сопругот веќе и даде сè.

Инаку, таа и нејзините три деца наследија 42 отсто од „ Кох индустријата “ од нејзиниот покоен сопруг Дејвид Кох , кој и покрај сите лоши работи беше целосно заслепен од неа. Но, да почнеме од самиот почеток.

Џулија Маргарет Флечер потекнува од не толку богато семејство, а е родена на фарма, а нејзините родители воделе продавница за мебел. Кога имала осум години, таа и нејзиното семејство се преселиле од Ајова во Арканзас. Џулија, која веќе се одликуваше по својата убавина, брзо влезе во светот на моделството, а во 1984 година се пресели во Њујорк, каде што почна да работи како асистент на модниот дизајнер Адолфо и се занимаваше со монтажа со Ненси Реган.

Бидејќи работеше многу, нејзиниот љубовен живот страдаше, иако никој не ја сакаше, сè до таа година во 1991 година кога нејзините пријатели ја „наместија“ на состанок на слепо со Дејвид Кох, кој веќе беше познат како богат . раскошни забави на кои присуствуваше светскиот крем сет на светскиот шоу бизнис. И буквално се се случуваше на тие забави.

View this post on Instagram A post shared by Paulina Anguiano (@pauanguiano)

Сепак, средбата не помина најдобро, а на Јулија не и се допадна првиот впечаток што го остави Дејвид. После тоа дури и самата кажа дека и е мило што го запознала .

Но, како што обично се случува, се се сменило само неколку месеци подоцна кога случајно се запознале, а Дејвид и се претставил како да се гледаат првпат. Ова многу ја навреди Јулија, која го навреди и го потсети дека веќе еднаш излегле на состанок. Засрамен, Дејвид се извини и од тој момент значително го промени својот став и пристап. Таа вечер разговараа долго и решија да продолжат да се гледаат. Тоа беше почеток на нивната романса.

Јулија престана да работи по неколку години, поточно во 1993 година, а по петгодишна врска се омажи за Коч во 1996 година. Нејзиниот брак ги отвори вратите на њујоршката елита која брзо ја прифати бидејќи беше млада, убава, сакаше мода, забава и мажена за најмоќните.

View this post on Instagram A post shared by Eric Braverman MD (@ericbravermanmd)

Заедно тие се вклучија во филантропска работа и донираа милиони долари во хуманитарни цели. Но, сето тоа се промени кога на Коц му се слоши и падна на гостувањето . А потоа, наместо да го исполни она што го кажуваат заветите „во добро или во лошо“, Џулија се претвори во сопруга од пеколот , за што сепак зборуваше поранешен телохранител, а грозоморните детали беа како најлошиот хорор филм.

Така, на пример, Јулија им нареди на персоналот да го чуваат нејзиниот болен сопруг под клуч во собата , што беше брутално, но тоа беше само почеток. Таа сокрила од него дека тајно купила луксузна вила со раскошен имот, а потоа нарачала копија од сликата на Модиљани, чиј оригинал бил закачен на нивниот ѕид, а потоа ја заменила и оригиналот го префрлила во новата куќа.

View this post on Instagram A post shared by POLITICO (@politico)

Кога Дејвид се разболел, нејзините сопирачки и тоа како „попуштиле “, иако морала да ги притиска додека нејзиниот сопруг бил здрав, па за нејзините патувања и трошоци морало да се дискутира во шифри. Згора на се, таа уште порано започнала врска со Чарлс Мангер и го финансирала неговиот раскошен начин на живот. Таа, исто така, наводно им забранила на медицинските сестри да го хранат Дејвид преку цевки бидејќи не сакала да му го продолжи животот.

Откако умре Дејвид, Џулија повеќе не донира пари како порано. Од 2018 до 2021 година донирала четири милиони долари. За споредба – во 2007 година Дејвид донирал 100 милиони на МИТ за истражување на ракот, а во 2008 година дал 100 милиони за реконструкција на театар и 100 милиони за болница.

Во изминатите две години, таа купи три нови домови вредни повеќе од 170 милиони долари и започна со реновирање на нејзината постоечка градска куќа од 40 милиони долари , а денес живее како да нема утре.

Пронајдете не на следниве мрежи: