Велат дека тој е најголемата грешка на секоја жена, но кога ќе ја соблече кошулата, сите сепак се заљубуваат во него ФОТО

Џош Бролин ги изненади сите со својот најнов изглед, но и со донекаде необична одлука.

Познатиот актер Џош Бролин (57) беше фотографиран од папараците додека сурфаше во Санта Барбара, а во таа прилика неговиот изглед и фактот дека е во шеесеттите години, но изгледа доста во форма и силен, дојдоа до израз.

Покрај тоа, Бролин изненади многумина со својата најнова одлука да ги отстрани сите тетоважи од грбот , но исто така покажа и една нова.

Josh Brolin Reveals Massive Lighthouse Back Tattoo While Surfing https://t.co/oxvJvnw2Fr pic.twitter.com/vinqXGdsQ7— TMZ (@TMZ) November 24, 2025

Вистинското уметничко дело на неговиот грб е невозможно да не се забележи, а претставува светилник што се издига од брановите, додека е опкружен со сирени голи во топлес, пишува TMZ.

View this post on Instagram A post shared by Josh Brolin (@joshbrolin)

Актерот очигледно го должи својот импресивен изглед на здрав начин на живот и тренинг, па затоа не е ни чудо што ја користи секоја можност да ја соблече кошулата и да ги покаже своите мускули.

Низ годините, Бролин беше поврзуван со неколку познати актерки, вклучувајќи ги Мини Драјвер, Дајана Лејн и Кетрин Бојд. Бидејќи секоја од неговите девојки го навредуваше, многумина го опишуваа како најголемата грешка што секоја жена може да ја направи .

