Велешанец со комбе прегазил 69-годишна Битолчанка – жената се здобила со тешки телесни повреди

Возач на комбе вчера во Битола прегазил 69-годишна жена од градот, која е сериозно повредена, соопшти МВР.

„На 26.08.2025 во 11:41 часот во СВР Битола е пријавено дека на ул.„Рајко Жинзифов“ во Битола, товарно возило „цитроен“ со велешки регистарски ознаки, управувано од Д.К.(44) од Велес удрило во пешакот Ј.Д.(69) од Битола. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила Ј.Д., констатирани во Клиничката болница Битола. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Битола“, пишува во полицискиот билтен.