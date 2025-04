Велигденски концерт во Битола: Преминот меѓу звукот и тишината

0 SHARES Сподели Твитни

Големата сала на Центарот за култура во Битола ќе биде местото каде ќе се одржи извонреден настан организиран од КИЦ Битола. Новиот музички и сценски проект “ПРЕМИН 25”, создаден од Горан Трајкоски, претставува уникатна синтеза на разновидни жанрови, медиуми и сетила, нудејќи искуство кое не се доживува само акустично, туку со целото битие, како што нагласуваат организаторите. Горан Трајкоски, познат по својот уникатен уметнички израз кој комбинира македонскиот културен дух и личната потрага по духовност, преку својата богата кариера со проекти како што се Мизар и Анастасија, постојано ја истражува границата на музичкиот израз.

Новата работа на Трајкоски, “ПРЕМИН 25”, што ја доби инспирацијата за време на велигденската недела, симболизира лична и колективна промена, таа тивка, внатрешна трансформација што обично останува непризната, како што велат од КИЦ. На оваа сценска приказна придонесуваат Камерниот оркестар на Битола предводен од маестро Владимир Димовски, гласовите на Тања Царовска, Ана Митоска и Петар Христов, како и сценографските идеи и режија на Дејан Пројковски, чија уметничка визија умее да ја претвори музиката во светлосни и движечки преживувања. “ПРЕМИН 25” не е обичен концерт; тоа е патување низ звуците и молкот, низ видливото и скриеното, меѓу личното и општественото. Настанот е бесплатен и се одржува со поддршка од НУ Центар за култура – Битола, Народниот театар – Битола и Општина Битола. Вечерва, 21 април 2025 година, со почеток од 20:00 часот, видете го на свој начин овој исклучителен уметнички израз. Влезот е слободен, но местата се ограничени.

