Велика Британија воведе санкции за мајката на Кадиров

Велика Британија воведе санкции врз осум лица и неколку организации вклучени во присилната депортација и индоктринација на украински деца. Меѓу санкционираните е и мајката на чеченскиот лидер Рамзан Кадиров – Ајмани Кадирова, објави „Киев Индепендент“.

„Политиката на Кремљ за присилни депортации, перење мозок и милитаризација на украинските деца е одвратна. Таа покажува колку далеку може да оди претседателот (Владимир) Путин во своите обиди да го избрише украинскиот јазик, култура и идентитет“, рече британскиот министер за надворешни работи Дејвид Лами. Од почетокот на целосната војна во Русија, потврдено е дека најмалку 19.546 украински деца се присилно однесени, според украинската база на податоци „Деца на војната“.

Само 1.592 од нив успеале да се вратат во своите домови. Новите санкции се насочени кон поединци и субјекти обвинети за организирање или помагање на депортациите. Меѓу нив е и Фондацијата Ахмат Кадиров, која спроведува „трансформативни“ програми, како и нејзината претседателка Ајмани Кадирова, мајката на чеченскиот лидер Рамзан Кадиров. На списокот со санкции се и Валери Мајоров, раководител на државниот „Центар за тинејџерски програми“ во Русија, и Анастасија Акуратова, заменик-директор на руското Министерство за образование одговорна за правата на децата. Меѓу засегнатите организации се движењето „Прво“, кое всадува лојалност кон Кремљ кај учениците, како и „Доброволците на победата“, кое ја величи руската армија и ја претставува војната против Украина како продолжение на историските борби.

Прашањето за киднапираните деца е клучно прашање во разговорите на Украина со нејзините сојузници и во обидите за директен дијалог со Русија. Претседателот Володимир Зеленски нагласи дека нивното враќање е непреговарачки елемент на секој иден мировен договор. Во март 2023 година, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење против Путин и руската комесарка за правата на децата, Марија Лвова-Белова, за нивните лични улоги во организирањето на депортациите.