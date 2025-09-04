Велика Британија и сојузниците се подготвени да ја поддржат Украина пред и по мировниот договор

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за одбрана на Велика Британија изјави дека неговата земја и нејзините сојузници се подготвени да ја поддржат Украина пред преговорите за завршување на војната, како и за обезбедување конечен мировен договор.Во пресрет на самитот во Париз, Џон Хили за Би-Би-Си во Киев изјави дека сојузниците на Украина „ќе помогнат во обезбедувањето на небото, обезбедувањето на морињата и обезбедувањето на копното“ откако ќе се постигне мировен договор.И рускиот претседател Владимир Путин пренесе пркосна порака од Кина, ветувајќи дека нејзината целосна инвазија може да продолжи.Хили посочи дека имало дрскост во зборовите на Путин, инсистирајќи дека Русија е под притисок.Тој, исто така, го пофали американскиот претседател Доналд Трамп, кој рече дека „го довел Путин на разговори“ и „не затворил никакви опции“, и покрај широките критики за топлиот прием што Трамп му го даде на рускиот лидер минатиот месец во Алјаска.Од вторник, Трамп изјави дека е „разочаран“ од Путин, но ова го кажал и претходно.Тој, исто така, се закани дека ќе го казни рускиот лидер за неговото очигледно одбивање да ја заврши војната – или дури и да се сретне со украинскиот претседател Володимир Зеленски за мировни разговори.Кога во средата беше прашан дали војната во Украина би можела наскоро да заврши, Путин рече дека „има одредена светлина на крајот од тунелот“.„Ми се чини дека ако преовлада здравиот разум, ќе биде можно да се договориме за прифатливо решение за ставање крај на овој конфликт“, рече тој, пред да се закани: „Ако не, тогаш ќе мора да ги решиме сите наши задачи воено“, рече тој.Тој продолжи да ги наведува максималистичките барања на Русија како и обично – вклучително и властите во Киев да го прекинат она што тој го нарече дискриминација против етничките Руси – едно од обвинувањата што се наведува како изговор за целосната инвазија на нејзиниот сосед што ја започна во февруари 2022 година.Што се однесува до средбата со Зеленски, Путин се чинеше дека се потсмева на самата идеја – за која Трамп рече дека е подготвен.„Никогаш не сум ја исклучил можноста за таков состанок. Но, дали има смисла? Да видиме“, рече Путин во Пекинг.Зеленски секогаш може да оди во Москва за да се сретне со него, рече тој – идеја „свесно неприфатлива“, брзо истакна украинскиот министер за надворешни работи.Минатата недела, францускиот претседател Емануел Макрон посочи дека Путин „си игра“ со Трамп.Но, Џон Хили нагласи дека американскиот претседател „не исклучил никакви понатамошни дејствија, вклучително и економски мерки, за да се изврши поголем притисок врз Путин“.„Ние во Коалицијата на волјата, земји како Обединетото Кралство, сме подготвени да извршиме дополнителен економски притисок врз Путин. Подготвени сме да обезбедиме дополнителна помош за Украина за да можат да ја продолжат војната.“„Затоа денес потрошивме 1 милијарда фунти (1,24 милијарди долари) од запленетиот руски имот, рециклирани во помош и воена опрема за Украина. Ако сакате, валканите пари на Путин се вратија со камата“, додаде Хили.Денес, Макрон ќе биде домаќин на состанок на таканаречената Коалиција на волјата – групација на сојузници на Украина кои се посветени на спроведување на секој мировен договор.Извор во Елисејската палата, канцеларијата на Макрон, изјави дека групата сега е подготвена да понуди безбедносни гаранции на Украина, чекајќи само потврда од САД дека ќе дејствува како последно средство за одвраќање.Предложениот договор вклучува продолжување на обуката и снабдувањето на сопствената војска на Украина.Исто така, се предвидува распоредување на европски трупи во Украина – во неодреден број – за да се спречи каква било идна руска агресија – сигнал дека Украина може да смета на „солидарноста и целосната посветеност“ на своите сојузници, рече изворот од Елисејската палата.Таквото распоредување би барало прекин на огнот, за што одговорноста „паѓа на Американците кои преговараат со Русите“.Џон Хили одби да даде детали, и покрај притисокот, „бидејќи тоа само ќе го направи Путин помудар“.Германската влада, исто така, ги намалува очекувањата за какви било поголеми најави на состанокот во четврток.Засега, како и Италија и другите членки на коалицијата, Берлин ја исклучи можноста за испраќање војници во Украина за да се обезбеди каков било иден мир на теренот.Портпарол на германската влада изјави за Би-Би-Си дека приоритет во моментов е убедување на Русија да се согласи на прекин на огнот – што Путин постојано го одбива.

Пронајдете не на следниве мрежи: