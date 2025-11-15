Велика Британија и Украина започнаа со производство на дронови-пресретнувачи

Велика Британија започнува со производство на напредни пресретнувачки дронови за воздушната одбрана на Украина како дел од партнерството за споделување на технологија меѓу двете земји, соопшти британската влада.

Информацијата беше потврдена и од украинската страна.

„Нашите украински пријатели ја споделуваат технологијата и интелектуалната сопственост со Велика Британија – а ние за возврат ќе ја развиваме понатаму и ќе преминеме на масовно производство за да испорачуваме илјадници пресретнувачи назад во Украина секој месец“, рече министерот за одбрана Џон Хили.

Системот, познат како Проект Октопус, првпат беше најавен во септември како дел од поширок план за индустриска соработка меѓу Велика Британија и Украина, презентиран од премиерот Кир Стармер и министерот за одбрана Џон Хили.

Тоа е дел од напорите на владата да ја поддржи и британската индустрија и одбранбените капацитети на Украина од руски напади. Според Министерството за одбрана, Октопус е дизајниран како дрон за воздушно пресретнување способен да се бори и уништува непријателски дронови и ракети пред да ги достигнат своите цели.

Платформата е наменета како поевтина и побрза за производство алтернатива на традиционалните ракети за воздушна одбрана, кои беа користени во голем број за време на масовните напади на Русија врз украинските градови. Стармер ја опиша иницијативата како „историски момент“ што ги обединува одбранбените индустрии на Велика Британија и Украина за да „испорачаат најсовремени дронови за борба против руската агресија“.

Хили рече дека планот ја покажува амбицијата на владата да „ја забрза нашата водечка во светот одбранбена индустрија“, а истовремено да го зајакне вработувањето и индустрискиот капацитет во Велика Британија. Фазата на производство ќе се одвива на различни локации низ Велика Британија, при што владата има за цел да произведува илјадници дронови месечно за Украина.

Програмата е прва од ваков вид што ги обединува одбранбените сектори на Велика Британија и Украина во одржливо заедничко производство. „Украина и Велика Британија ќе произведат 1.000 дронови „Октопус“ како дел од експеримент, по што производството ќе се прошири“, рече Рустем Умеров, секретар на Советот за национална безбедност на Украина. Овие дронови се користат за пресретнување на рускиот „Шахед“.

Министерот за одбрана Денис Шмигал рече дека „Октопусите“ се ефикасни ноќе, во режим на прикривање и на мала надморска височина. „Дронот пресретнувач „Октопус“ е првиот украински борбен дрон произведен во земја од НАТО“, додаде Умеров. „Започнуваме со експеримент. Тоа е, експериментално ќе произведеме до 1.000 дронови. А потоа ќе го прошириме производството до количините што ни се потребни“, рече тој.

„Веќе почнуваме и ова е важен пробив. Бидејќи ова е чувствителна технологија. Контролата врз овие чувствителни технологии ќе биде кај нас, но заедно со партнерите ќе ги произведуваме и ќе ги зголемуваме во обем.“ Умеров прецизираше дека Велика Британија и Украина работеле заедно на овој проект. „А сега ќе ги произведеме првите серии врз основа на нивните државни центри. По развојот и тестирањето, нивната борбена употреба веќе ќе биде во Украина“, додаде тој.