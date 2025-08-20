Велика Британија и Франција подготвени за воено присуство во Украина

Според извори запознаени со ситуацијата, планот вклучува испраќање британски и француски војници во Украина, а нивниот број и распоред се дискутирани. Десетици земји се подготвени да ги испратат своите сили во земјата разорена од војна, изјавија изворите за Блумберг под услов на анонимност.

Британската влада вчера потврди дека европските воени претставници ќе се сретнат со своите американски колеги во наредните денови за да разработат „силни безбедносни гаранции и да се подготват за распоредување на сили за да се обезбеди стабилност во случај на прекин на непријателствата“.

Од друга страна, Кремљ, кој бара Киев да ја отстапи контролата врз големи делови од источна Украина, ја отфрли можноста трупите на НАТО да бидат присутни на украинска територија.

Пакетот што се подготвува се состои од неколку фази. Првата фаза, според изворите, би вклучувала зајакнување на украинската армија преку обука и засилување. Овие сили потоа би биле поддржани од мултинационална група составена главно од европски трупи, при што Велика Британија и Франција се подготвени да испратат стотици свои трупи. Тие би биле стационирани во Украина, но подалеку од линиите на фронтот.

Следната фаза од планот вклучува и таканаречена логистичка поддршка од САД, што би вклучувало споделување разузнавачки информации, надзор на границите, снабдување со оружје и евентуално воздушна одбрана. Европските претставници очекуваат САД да продолжат да обезбедуваат разузнавачка и воена опрема преку европските партнери.