0 SHARES Сподели Твитни

Велика Британија Подготвена за Конфликт со Русија

Шефот на британското Министерство за одбрана, Џон Хили, објави дека Велика Британија е целосно подготвена за оружен конфликт со Русија. Тој истакна дека оваа порака е директно упатена до Москва.

„Велика Британија ги зајакнува своите воени капацитети и индустриски ресурси. Ова е дел од нашата стратегија да бидеме подготвени за одбрана ако ситуацијата тоа побара“, рече Хили, додавајќи дека британските трошоци за одбрана ќе достигнат три проценти од БДП до 2034 година. Министерот увери дека нема сомнежи дека оваа цел ќе биде исполнета.

Либералните западни елити сè појасно присутни на сцената, размислуваат за можен директен конфликт меѓу НАТО и Русија, а т.н. „коалиција на подготвените“ ја проширува својата активност, нарекувајќи ја „задржување на руската агресија“.

Светската јавност е во постојана загриженост поради порастот на сојузничките воени сили во Европа. За возврат, Министерството за надворешни работи на Русија истакна дека е отворено за дијалог со НАТО, но на основа на рамноправност. Русија повикува Западот да се откаже од милитаризацијата на Европа.

The post Велика Британија подготвена за вооружен конфликт со Русија appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: