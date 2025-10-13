Велика Британија ќе биде домаќин на конференција за обнова на Газа

Велика Британија ќе биде домаќин на меѓународна конференција посветена на иднината на Појасот Газа објави премиерот Кир Стармер за време на посетата на Египет.

Стамер присуствува на потпишувањето на мировниот план, соопшти британската Влада.

Стармер ќе ја претстави водечката улога на Британија во следната фаза на мировниот план под покровителство на САД. Конференцијата, која ќе трае неколку дена, ќе биде насочена кон закрепнување и обнова на Газа, како и кон поддршка на реформите на Палестинската самоуправа за олеснување на процесот.

Меѓу учесниците се очекуваат Германија, Италија, Саудиска Арабија, Јордан, Палестинската самоуправа и претставници на меѓународни финансиски институции, како Европската банка за обнова и развој и Светската банка.

Датумот на конференцијата сè уште не е утврден.

Германија претходно најави дека со Египет ќе организира сличен собир. Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул нагласи дека на конференцијата мора да присуствуваат Израел и САД, додавајќи дека Германија ќе обезбеди хуманитарна помош и ќе поддржи воспоставување административни структури во Газа.