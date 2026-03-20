Велика Британија ѝ дозволи на САД да користи бази за напади врз Иран: ескалација околу Ормушкиот теснец

Велика Британија одобри користење на своите воени бази од страна на САД за операции насочени кон ирански цели поврзани со напади врз бродови во Ормушкиот теснец, клучна поморска рута за глобалната трговија со нафта.

Одлуката е донесена на владина седница и претставува проширување на претходниот договор, според кој американските сили имаа пристап до британски бази главно за одбранбени цели. Новата рамка дозволува поширока употреба на базите за операции насочени кон капацитетите што се користат во нападите врз бродовите.

Според британските власти, Ујединетото Кралство нема да учествува директно во нападите, но ќе продолжи да ги поддржува одбранбените активности на своите сојузници, истовремено повикувајќи на деескалација на конфликтот.

Ормушкиот теснец како жариште

Ормушкиот теснец е една од најважните точки во глобалниот енергетски систем, преку која поминува значителен дел од светската нафта. Зголемените тензии и нападите врз бродови веќе предизвикаа нарушувања во поморскиот сообраќај и влијаеја врз цените на енергенсите.

Во услови на поширок конфликт меѓу Iran, United States и Israel, регионот станува сè почувствителен на безбедносни инциденти, а секој нов потег на големите сили дополнително ја усложнува ситуацијата.

Политички пораки и тензии

Во меѓувреме, американскиот претседател Donald Trump ја заостри реториката кон сојузниците, критикувајќи ги за недоволна поддршка во обезбедувањето на поморските рути и нагласувајќи дека нивниот придонес е неопходен.

Иако Велика Британија инсистира дека нејзината улога е ограничена на логистичка и индиректна поддршка, самото одобрување на користење на базите претставува значаен сигнал за продлабочување на ангажманот на западните сојузници во регионот.

Широка импликација

Овој развој дополнително ја нагласува комплексноста на конфликтот кој веќе трае неколку недели, при што поморската безбедност, енергетските текови и геополитичките интереси се тесно испреплетени. Ситуацијата во Ормушкиот теснец останува клучен фактор за глобалната стабилност и потенцијален извор на понатамошна ескалација.