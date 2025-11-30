Венецуела во паника: Мадуро го повикува ОПЕК да ја сопре „агресијата“ на САД

Венецуелските власти денеска побараа интервенција од Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) за да ја сопрат „агресијата“ на САД. Американската војска распореди бродови во Карибите и ја разгледува можноста за воздушни напади врз Венецуела.

Претседателот Доналд Трамп го засили притисокот врз Каракас и претседателот Николас Мадуро, со цел да се справи со трговијата со дрога што, според него, потекнува од Венецуела. Каракас го негира обвинувањето и тврди дека вистинската цел на Вашингтон е промена на режимот и контрола над нафтените резерви во земјата.

Во писмо до ОПЕК, Мадуро наведува дека американската агресија сериозно го загрозува глобалниот нафтен пазар и стабилноста на производството во Венецуела. Писмото беше прочитано на онлајн состанок на организацијата од потпретседателката на Венецуела и министерка за нафта, Делси Родригез.

Трамп, од своја страна, предупреди дека воздушниот простор на Венецуела треба да се смета за „целосно затворен“, по зголемената воена активност во регионот.