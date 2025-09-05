Венецуела има најмногу нафта во светот, но зошто не заработува многу од својот извоз?

0 SHARES Сподели Твитни

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп најави продолжување на воените операции против латиноамериканските нарко-картели, откако САД нападнаа венецуелски брод на 2 септември, при што загинаа 11 лица.Односите меѓу САД и Венецуела, која има население од 30 милиони, се сложени и во голема мера се обликувани од нафтените спорови и безбедносните проблеми. Венецуела има најмногу нафта во светот, но денес генерира само дел од приходот што некогаш го остваруваше од извозот на нафта.Колку нафта има Венецуела?Се проценува дека оваа земја има 303 милијарди барели нафта до крајот на 2023 година, што е најмногу во светот. По неа следуваат Саудиска Арабија со 267,2 милијарди барели, Иран со 208,6 милијарди барели и Канада со 163,6 милијарди барели. Овие четири земји заедно имаат повеќе од половина од глобалните резерви на нафта. За споредба, САД имаат 55 милијарди барели нафта, што ги прави деветти во светот. Значи, Венецуела има пет пати повеќе нафта од САД.Каде се нафтените полиња во Венецуела?Венецуелските нафтени резерви се наоѓаат првенствено во појасот Ориноко, огромна област на истокот од земјата со 55 илјади квадратни километри. Оваа област има екстра тешка сурова нафта, која е многу вискозна и густа, што ја прави многу потешка и поскапа за нејзино ископување од конвенционалната сурова нафта.Екстракцијата на нафта во овој дел од светот бара напредна технологија, како што се вбризгување на пареа и мешање со полесна сурова нафта за да може да се продава. Поради својата густина и сулфур, екстра тешката сурова нафта обично се продава со попуст во однос на полесната сурова нафта.Експлоатацијата на нафта е доминирана од државната нафтена компанија „Петролеос де Венецуела, СА“ (PDVSA). Тоа е компанија со предизвици, вклучувајќи застарена инфраструктура, недоволни инвестиции, лошо управување и меѓународни санкции. Сето ова ја ограничува Венецуела целосно да ги искористи своите огромни нафтени резерви.Венецуела е меѓу земјите со едни од најниските цени на горивата, првенствено поради обемните владини субвенции. Имено, бензинот од 95 октани чини 0,84 боливари (0,06 КМ) за литар. Горивото е малку поскапо само во Либија и Иран. За споредба, просечната цена на бензинот во светот е 1,29 долари (2,17 КМ) за литар.Колку е извозот на нафта?Според податоците од Опсерваторијата за економска сложеност (OEC), Венецуела извезла нафта во вредност од 4,05 милијарди долари (6,8 милијарди кубни монети) во 2023 година, што е значително помалку од Саудиска Арабија (181 милијарда долари), САД (125 милијарди долари) и Русија (122 милијарди долари). Треба да се запомни дека Венецуела извезува помали количини на рафинирани нафтени производи, како што се бензин и дизел.Зошто е намален извозот?Оваа земја беше еден од основачите на Организацијата на земји извознички на нафта (ОПЕК). Таа беше голем извозник на нафта, особено по основањето на PDVSA и по национализацијата на странските нафтени компании. Кон крајот на 1990-тите и почетокот на 2000-тите, таа испорачуваше помеѓу 1,5 и 2 милиони барели нафта дневно само во САД, а американскиот пазар беше еден од нејзините најголеми странски пазари.Но, извозот почна нагло да опаѓа во 1998 година, кога Уго Чавез беше избран за претседател. Имено, Чавез го преобликуваше нафтениот сектор во земјата, ги национализираше средствата, ја реструктуираше PDVSA и ги даде приоритет на целите во домашната политика пред традиционалните извозни пазари.Политичката нестабилност, лошото управување со PDVSA и недоволното инвестирање во инфраструктура резултираа со намалување на експлоатацијата на нафта. Ситуацијата се влоши откако Николас Мадуро го наследи Чавез на претседателската функција. Претседателската администрација во првиот мандат на Трамп воведе санкции против Венецуела во 2017 година, а ги заостри две години подоцна.Ова ја ограничува способноста на Венецуела да продава сурова нафта на САД и нејзиниот пристап до меѓународните финансиски пазари. Во такви околности, Венецуела се посвети на извоз во Кина, која стана нејзин најголем купувач на нафта. Нејзини големи клиенти се Индија и Куба, пишува Ал Џезира.

