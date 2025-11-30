Венецуела му одговори на Трамп: Тоа е колонијалистичка закана

Владата на Венецуела остро ја осуди изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп, кој повика воздушниот простор над и околу оваа земја да се смета за „целосно затворен“. Коментарите предизвикаа конфузија во Каракас и беа оценети како „колонијалистичка закана“ за суверенитетот на земјата.

Трамп не понуди никакви дополнителни детали во своето соопштение, што донесе немири и неизвесност во Каракас во време кога Вашингтон го засилува притисокот врз владата на претседателот Николас Мадуро.

Се чини дека соопштението ја изненади дури и самата американска администрација. Службениците контактирани од Ројтерс рекоа дека не се свесни за никакви воени операции за затворање на венецуелскиот воздушен простор. Пентагон не одговори на барањата за коментар, а Белата куќа не даде дополнително појаснување.

Во официјално соопштение, кое денеска беше споделено преку Телеграм од министерот за надворешни работи Иван Гил Пинто, венецуелската Влада ги оцени коментарите на Трамп како „екстравагантна, нелегална и неоправдана агресија“ против суверенитетот на Венецуела.

Во соопштението, исто така, се обвинуваат САД за обид за наметнување екстратериторијална јурисдикција, што претставува кршење на меѓународното право. (МИА)