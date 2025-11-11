Венецуела се подготвува за инвазија на САД: Се подготвуваат за герилска војна и „анархизација“

0 SHARES Сподели Твитни

Венецуела распоредува оружје и планира да започне герилски отпор или да сее хаос во случај на американски воздушен или копнен напад, според извори запознаени со напорите и плановите и документите што ги виде Ројтерс.

Американскиот претседател Доналд Трамп ја наговести можноста за копнени операции во Венецуела, но подоцна негираше дека размислува за напади во Венецуела.

Венецуелскиот претседател Николас Мадуро, кој е на власт од 2013 година, вели дека Трамп сака да го собори и дека венецуелскиот народ и војската ќе се спротивстават на секој таков обид.

Американските вооружени сили се далеку побројни од оние на Венецуела, кои се ослабени поради недостаток на обука, ниски плати и застарена опрема, велат извори запознаени со воените капацитети на Венецуела.

Некои команданти на единиците дури биле принудени да преговараат со локалните производители на храна за да ги хранат своите војници, бидејќи владините залихи не пристигнуваат на време, беше кажано за Ројтерс.

Таа реалност ја наведе владата на Мадуро да се потпре на две можни стратегии, вклучително и герилски одговор што високи функционери јавно го споменаа без детали.

Герилската одбрана, наречена „продолжен отпор“ од страна на владата и дискутирана на државните телевизиски емисии, би вклучувала мали воени единици на повеќе од 280 локации кои ќе извршуваат саботажи и други герилски тактики.

Друга стратегија, наречена „анархизација“, би ги користела разузнавачките служби и вооружените поддржувачи на владејачката партија за да креваат немири на улиците на главниот град Каракас и да ја направи Венецуела неуправлива за странски сили.

„Не би издржале ни два часа во конвенционална војна“, изјави извор близок до владата. Друг извор со познавање на одбраната и безбедноста во Венецуела рече дека земјата не е ниту подготвена ниту професионализирана за конфликт, и покрај тврдењата на властите за спротивното.

„Не сме подготвени да се соочиме со една од најмоќните и најдобро обучените армии во светот“, рече изворот.

Министерството за комуникации, кое се занимава со медиумските барања во име на венецуелската влада, не одговори на прашањата од Ројтерс. Функционерите јавно ја минимизираа заканата од американската војска.

„Мислеа дека бомбите ќе завршат сè. Тука, во оваа земја?“, се присети министерот за внатрешни работи Диосдадо Кабело на државната телевизија на почетокот на ноември, додека Мадуро постојано ги фалеше „војниците на татковината“ како наследници на херојот за независност Симон Боливар.

Мадуро уживаше силна воена лојалност, следејќи ја стратегијата на неговиот претходник Уго Чавез, кој назначуваше офицери на владини позиции како министри или раководители на државни компании за да обезбеди лојалност.

Военото раководство ја поддржа победата на Мадуро на изборите во 2024 година, и покрај доказите, потврдени од многу меѓународни набљудувачи, дека кандидатот на опозицијата победил со убедлива разлика.

Сепак, венецуелските војници мора да се справат со лоши услови за работа и би можеле да се соочат со дезертерство во случај на напад, изјавија извори за Ројтерс.

Обичните војници заработуваат околу 100 долари месечно во локална валута, што е значително помалку од проценетите 500 долари месечно потребни за основна кошничка за храна, според априлските податоци од Центарот за документација и социјална анализа на Венецуелскиот сојуз на едукатори.

Во изминатите неколку години, нивното главно искуство беше соочување со невооружени цивили за време на улични протести, изјави извор близок до опозицијата.

Мадуро изјави дека осум милиони цивили се обучуваат во милиции за одбрана на Венецуела, а некои цивили за Ројтерс во последните месеци изјавија дека се подготвени и спремни да умрат бранејќи ја својата татковина од силите. Но, извор со познавање на одбраната и безбедноста процени дека во сценарио на анархизација би учествувале само 5.000 до 7.000 луѓе, вклучувајќи разузнавачки персонал, вооружени поддржувачи на владејачката партија и милиции.

Во меѓувреме, има околу 60.000 припадници на Армијата и Националната гарда што владата би ги распоредила за одбрана од герилска војна.

Воена опрема, претежно руско производство и стара неколку децении, недостасува, изјавија извори за Ројтерс.

Венецуела купи околу 20 борбени авиони „Сухој“ од руска компанија во 2000-тите, но покрај американските Б-2, „тие не се ништо“, рече извор запознаен со одбраната и безбедноста, додавајќи дека хеликоптерите, тенковите и рачните ракети на Венецуела способни да соборуваат авиони што летаат ниско се исто така застарени.

Руското Министерство за надворешни работи минатата недела соопшти дека е подготвено да одговори на барањата на Венецуела за помош, а воедно повика на ескалација на тензиите. Мадуро се обрати до Москва за поправки на авионите „Сухој“, надградби на радарските системи и испорака на ракетни системи.

Еден од изворите рече дека Венецуела веќе распоредила свои 5.000 руски ракети „Игла“, а воените наредби наведуваат дека, по првиот удар, сите единици треба да се распрснат или да се повлечат со своето оружје и да се скријат на различни локации.

„Секоја воена сила во светот ја знае моќта на „Игла-С“, а Венецуела има не помалку од 5.000 од нив“, рече Мадуро за време на неодамнешното емитување на државната телевизија.

Тој додаде дека преносните ракети и нивните оператори биле распоредени „до последната планина, последното место и последниот град на територијата“.

Венецуелските опозициски групи, невладините организации, Вашингтон и некои латиноамерикански влади ја обвинија администрацијата на Мадуро и венецуелската војска за врски со трговијата со дрога, особено на западот од земјата, каде што дејствуваат колумбиски герилски групи како што е Националната ослободителна армија (ЕЛН) и каде што широко се одгледува кока, главната состојка во кокаинот. Владата постојано ги негира таквите врски и тврди дека се бори против колумбиските трговци со дрога.

The post Венецуела се подготвува за инвазија на САД: Се подготвуваат за герилска војна и „анархизација“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: