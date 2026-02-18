Венс вели дека Иран не ги почитувал сите „црвени линии“ поставени од Трамп

0 SHARES Сподели Твитни

Иран не се согласил со сите „црвени линии“ поставени од американскиот претседател Доналд Трамп за дипломатско решение, изјави потпретседателот Џ.Д. Венс по разговорите во Женева.

Венс се чинеше дека укажува дека САД сè уште се заинтересирани за дипломатија, бидејќи Трамп се закани со сила доколку Иран не се согласи со клучните прашања, почнувајќи од неговата нуклеарна програма.

„На некој начин, помина добро; тие се согласија да се сретнат потоа“, рече Венс во интервју за „Фокс њуз“ во вторник, објави „Телеграф“.

„Но, на други начини, беше многу јасно дека претседателот постави некои црвени линии што Иранците сè уште не се подготвени да ги прифатат и обработат“, продолжи Венс.

„Ќе продолжиме да работиме на ова. Но, секако, претседателот го задржува правото да каже кога смета дека дипломатијата го достигнала својот крај“, рече Венс.

„Се надеваме дека нема да стигнеме до таа точка, но ако стигнеме до тоа, тоа ќе биде одлука на претседателот.“

Најновите коментари дојдоа откако иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, изјави дека патот кон договор со САД е започнат по втората рунда нуклеарни преговори во Женева во вторник.

Тој нагласи дека двете страни сега имаат разбирање за клучните принципи по, како што ги нарече, многу сериозни дискусии, иако некои прашања остануваат нерешени.

Според извештаите, двете страни размениле ноти за нуклеарни прашања преку омански посредници, со учество на експерти за нуклеарни, правни и економски прашања.

Генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, ги поздрави неодамнешните разговори меѓу двете земји и изрази надеж дека континуираната дипломатија ќе „ги намали регионалните тензии и ќе спречи поширока криза“.

Првата рунда разговори се одржа во Мускат претходно овој месец, повеќе од осум месеци откако дипломатијата беше „суспендирана“ по нападот на Израел врз Иран минатиот јуни.

