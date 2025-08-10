Венс: Трамп не е сигурен во успехот на преговорите за Украина

Претстојниот самит меѓу рускиот и американскиот претседател Владимир Путин и Доналд Трамп е значаен чекор напред за американската дипломатија, изјави потпретседателот Џ.Д. Венс.

„Претседателот ми рече денес: „Можеби ќе успее. Можеби не. Но, вреди да се проба“. Ќе продолжиме да го користиме дипломатското влијание на претседателот на Соединетите Американски Држави за да го завршиме овој конфликт“, рече Венс во интервју за „Фокс њуз“.

Според Венс, Соединетите Американски Држави не веруваат дека контактите меѓу рускиот претседател Владимир Путин и Владимир Зеленски пред самитот Русија-САД би биле продуктивни. „Навистина не мислам дека би било продуктивно.

Мислам дека во принцип претседателот на Соединетите Американски Држави треба да биде оној што ќе ги зближи (двете страни). Секако, ќе разговараме со Украинците“, рече тој. Потпретседателот на САД нагласува дека Вашингтон тргнува од сегашната линија на разграничување во решавањето на конфликтот во Украина и сака да најде решение со кое „и Русија и Украинците можат да живеат“.