Вера бара момче на интернет: Објавила прашалник од 15 прашања, за еден ден одговориле 3.000 мажи (ФОТО)

Моделот и инфлуенсерка на TikTok, Вера Дијкманс, одлучи да ја претвори својата потрага по партнер во вистински социјален експеримент. Наместо традиционалните состанувања или апликации за состанување, Вера објави онлајн прашалник насочен кон потенцијални момчиња , надевајќи се дека меѓу нив ќе ја пронајде љубовта на својот живот.

Таа ги замоли своите 374.000 следбеници на TikTok да ѝ помогнат во оваа потрага, а идејата брзо стана вирална.

Илјадници апликации за само еден ден

Прашалникот креиран од Вера содржи низа лични прашања – од оние за секојдневните навики и семејната ситуација, до детали за претходните врски. Кандидатите одговараат, меѓу другото, дали сè уште живеат со своите родители, дали имаат поранешни партнери со кои се во контакт, дали поседуваат автомобил, дали планираат да имаат деца и слично.

Откако е објавено, формуларот на Вера привлече огромно внимание: видеото е прегледано повеќе од 47.000 пати, а за само 24 часа се пријавиле околу 3.000 мажи.

„Луѓето мислат дека е чудно, но кај мене функционира“

„Некои луѓе мислат дека е чудно што користам ваков формулар за да пронајдам љубов, но генерално, одѕивот кај многу кандидати беше позитивен”, вели Вера, која моментално живее во Лондон.

Таа објасни дека постои практична причина зад необичниот пристап: „Тешко е да се најде сродна душа во 2023 година, па затоа веднаш сакав да проверам кој е добар кандидат со кого би се сложувала добро. Моето сандаче е навистина полно со пораки од потенцијални кандидати, тешко ми е да ги избројам сите, но би рекла дека добив околу 3.000 апликации во рок од 24 часа од објавувањето. Но, тие сè уште пристигнуваат.“

Високи критериуми и јасни желби

Иако никогаш не била во долгорочна врска, Вера тврди дека нема да ги намали своите стандарди.

„Целиот живот бев сама, па сега се чувствувам подготвена за врска. Сакам да се смирам и да бидам во сериозна врска. Но, тој маж мора да биде духовит, да има добар вкус за музика и да заработува солидна заработка. Исто така, мора да биде верен и мора да ги сака цртаните филмови“, искрена е популарната ѕвезда на TikTok.

Љубовта на 21 век

Во ерата кога романтичните врски често се започнуваат преку апликации и социјални медиуми, пристапот на Вера можеби не е толку необичен како што изгледа на прв поглед. Единствената разлика е искреноста и транспарентноста. Во свет на филтрирани слики и кратки биографии, Вера одлучи да ги запознае кандидатите преку искрени одговори – пред дури и да се сретне со нив лично.

