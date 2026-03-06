Вереничкиот прстен на Арина Сабаленка привлече внимание од јавноста, проценките се искачуваат на 1,4 милиони долари

0 SHARES Сподели Твитни

Најдобрата тенисерка на светот, Арина Сабаленка, наскоро би можела да стапне на „лудиот камен“ со бизнисменот Георгиос Франгулис, а нејзиниот веренички прстен веќе привлекува огромно внимание од јавноста ширум светот.

Луксузниот накит, кој Сабаленка речиси никогаш не го симнува од рака, го импресионираше и најдобриот тенисер на сите времиња, Новак Ѓоковиќ. Сепак, она за што најмногу се зборува е неговата потенцијална вредност.

Đoković gleda Sabalenkin prsten… Podrška za palog brata pic.twitter.com/NA9QyTZIdV— Milica Nisić (@Nisic2Nisic) March 5, 2026

Детали за прстенот ги откри Изабела Грутман, основач и директор на компанијата ISA Grutman Jewelry. Заедно со Франгулис, таа работеше со месеци на дизајнот на ова уникатно парче накит.

Централното место на прстенот го зазема голем овален дијамант, додека смарагдите, омилениот скапоцен камен на познатиот тенисер, се исто така вградени во дизајнот. Токму оваа комбинација му дава на прстенот препознатлив и луксузен изглед.

Според проценката на експертот за дијаманти Ник Ирланд, вредноста на прстенот би можела да достигне околу 1.400.000 долари, а можно е да е малку повисока. Сепак, постојат и поскромни проценки. Така, директорот на „Масина Дајмондс“, Растин Јасаволн, верува дека вредноста е помеѓу 500.000 и 800.000 долари.

„Овилните дијаманти се исклучително популарни во последниве години поради нивната издолжена форма. Нивната предност е што изгледаат поголеми од тркалезните дијаманти со иста каратна тежина, па затоа зафаќаат повеќе простор на прстот“, објасни овој златар.

HERE COMES THE BRIDE pic.twitter.com/loSn8y8Rma— wta (@WTA) March 4, 2026

Од друга страна, некои експерти од индустријата за накит презентираа значително пониски проценки. Според нивното мислење, вредноста на прстенот би можела да биде помеѓу 250.000 и 500.000 долари, додека некои тврдат дека реалната цена е помеѓу 80.000 и 100.000 долари.

Вистинската вредност на ова луксузно парче веројатно никогаш нема да биде официјално потврдена, бидејќи станува збор за уникатен прстен кој не е наменет за продажба.

Едно е сигурно, Франгулис сакаше нешто посебно и успеа. Сабаленка постојано изјавуваше дека размислува за брак, па нејзината желба би можела наскоро да се оствари.

Со оглед на гламурот што го опкружува парот, многумина веќе шпекулираат дека нивната свадба би можела да биде еден од најспектакуларните настани во светот на спортот. А меѓу гостите, според очекувањата на јавноста, би можел да биде и Новак Ѓоковиќ, долгогодишен пријател и колега на тениските терени.

