Верстапен ја освои пол-позицијата во квалификациите на Сузука

Возачот на Ред Бул, Макс Верстапен, го освои првото место во квалификациите за Големата награда на Јапонија.

Дваесет и седумгодишниот пилот оствари резултат 1:26.983. Пилотот на Мекларен Ландо Норис (+0,012) беше втор, а Оскар Пјастри од Мекларен (+0,044) ја комплетираше првата тројка.

Трката за ГН на Јапонија ќе се вози утре во Сузука со почеток во 7 часот по македонско време.

Од 4-10 позиција се пласираа: Шарл Леклер (Ферари), Џорџ Расел (Мерцедес), Андреа Кими Антонели (Мерцедес), Исак Ајар (Рејсинг Булс), Луис Хамилтон (Ферари), Алекс Албон (Вилијамс) и Оливер Берман (Хаас).

