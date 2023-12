„ВЕТЕРОТ ГО НИША АВИОНОТ КАКО ПЕРДУВ!“ Снимката од борбата на пилотот со невремето ОСТАВА БЕЗ ЗДИВ (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Деновиве на социјалните мрежи се појави видео од неверојатната борба на фински пилот со силни налети на ветер при слетување на аеродромот во Манчестер, Англија.

На снимката од Airliners Live, авионот може да се види како лебди во воздухот над пистата, а во еден момент, непосредно пред тркалата да го допрат асфалтот, се оддалечи на страна.

Incredible Pilot Skill! ✈️😳Caught YESTERDAY during Storm Pia at Manchester Airport, incredible job by Finnair pilots touching down in around 40kts of crosswind gusts 👏 #StormPia #UKStorms #Storm pic.twitter.com/LNh3gjrQk7— Airliners Live (@airlinerslive) December 22, 2023

Инцидентот се случил во четвртокот наутро, а портпаролот на аеродромот потврдил дека тој ден повеќе од 10 авиони биле пренасочени на други аеродроми поради силниот ветер.



