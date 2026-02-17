Вечерва низ цела Србија се одржуваат протести по насилството на поддржувачите на СНС врз студентите во Нови Сад

По бруталните сцени на насилство што беа видени синоќа во Нови Сад, студентите и граѓаните повикаа на протести во неколку градови низ Србија.

Граѓаните на Нови Сад повикаа на протестен собир вечерва во 18:00 часот на Театарскиот плоштад.

„Нашите улици вчера повторно беа испрскани со студентска крв, денес немаме право да останеме дома“, рекоа тие.

Тие сакаат, како што наведуваат, да им дадат поддршка на студентите кои ја водат борбата 15 месеци, а кај кои се испратени криминалци да ги заплашат.

„Денес се собираме за да им покажеме на студентите дека сè уште сме тука. Дека сме тука за нив. Дека сме подготвени да им ставиме грб за да ги заштитиме нивните“, завршува повикот на граѓаните за протести.

Студентите во блокадата објавија на социјалните мрежи дека денес ќе се соберат на две локации во Белград, на Ушќе и на улицата Кнежа Милоша.

Протестот ќе се одржи под името „Белград не молчи“.

Судејќи според фотографиите што ги објавија и името на протестот, ова собирање е реакција на насилството на кое нивните колеги беа изложени синоќа во Нови Сад од страна на поддржувачите на СНС.

Протестот во Ниш има исто име како и протестот во Белград. Граѓанските хорови од Ниш ги поканија сограѓаните да излезат на улица во 18:00 часот со пораката „Нови Саде, ние сме со тебе“.

Студентите од Краљево денес повикаа на протест на солидарност поради насилството и неодговорот на полицијата за време на нападот врз нивните колеги синоќа во Нови Сад.

Синоќа во Нови Сад се одржа протест насловен „Индексот е за студенти“.

Иако првично беше најавено обраќање на претседателот на Србија, Александар Вучиќ, неговото доаѓање беше откажано.

За време на церемонијата на отворање на Академијата во Српскиот народен театар, имаше инциденти пред зградата.