Вечерна Изведба на „Мадам Батерфлај“ во Мајските Оперски Вечери

Во рамките на 53. издание на фестивалот „Мајски оперски вечери“, на 23 мај со почеток во 20:00 часот, Националната опера и балет ќе претстави една од најзначајните оперски претстави на светот – „Мадам Батерфлај“ од Џакомо Пучини. Диригент на оваа престава е италијанскиот гостин, Марко Боеми, а режијата е на Александар Текелиев од Бугарија. Живојин Трајановиќ ја креира сценографијата, додека Лира Грабул е задолжена за костимите. Концерт-мајстор е Верица Ламбевска, а хор-мајстори се Јасмина Ѓорѓеска и Ѓургица Дашиќ. Насловната улога на Чо Чо Сан, позната како Мадам Батерфлај, ќе ја изведе Марја Јелиќ од Србија, додека Ѓорѓи Цуцковски ќе настапи како Пинкертон. Улогата на Шарплес ќе ја толкува Луис Кансино од Шпанија, а во другите улоги ќе се појават Марика Поповиќ, Дејан Стоев, Невен Силјановски, и многу други, во придружба на хорот и оркестарот на Националната опера и балет.

„Мадам Батерфлај“ е оперска драма која преку музиката на Џакомо Пучини ја илустрира љубовта, изневерувањето и вербата. Со оваа творба, Пучини умешно ги обединува компонентите на западната и источната култура, создавајќи моќни музички емоции кои допираат до секој што ја слуша. „Ако не ме трогне, ако либретото не ми го разбуди срцето… тогаш тоа не е за мене.“ – Пучини добро знаел што бара во еден оперски текст, а неговата поврзаност со приказната за кревката јапонска „пеперутка“ се отсликува во секоја нота на оваа славна опера.

