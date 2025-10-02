Вештачката интелигенција има голем проблем: Не го испорачува она за што се користи

0 SHARES Сподели Твитни

Во извештајот од Технолошкиот институт во Масачусетс (МИТ) од минатиот месец се наведува дека вештачката интелигенција (ВИ) има голем проблем – 95 проценти од компаниите што користат вештачка интелигенција не остваруваат профит од неа.Џејсон Дроуџ, извршен директор на американската стартап компанија Scale AI, мисли дека знае зошто е тоа така.„Постои општо ветување дека сè ќе функционира, доволно е да се користи вештачка интелигенција. Реалноста е малку поинаква“, оцени тој.Неговата компанија е првенствено позната по тоа што помага во примената на вештачката интелигенција на фундаментално ниво. Големите алатки за вештачка интелигенција имаат потреба од голема количина на податоци што мора да се категоризираат, за да функционираат овие алатки. Scale е компанија која работеше на вештачка интелигенција користејќи податоци за да разликува, на пример, фотографија од мачка и фотографија од риба.Ова е толку клучно што „Мета“, која е сопственик и на „Фејсбук“, купи 49 проценти од акциите на „Scale“ во јуни за 14,3 милијарди долари. Стартапот е проценет на 29 милијарди долари.Во меѓувреме, повеќето компании не гледаат поврат на своите инвестиции во вештачка интелигенција, а ветувањето беше дека инвестирањето во вештачка интелигенција ќе го направи нивниот бизнис поефикасен. Гореспоменатиот извештај на МИТ придонесе за загриженоста дека е само прашање на време кога ќе пукне меурот на пазарот на вештачка интелигенција.Дроеге изјави дека компаниите што го имаат горенаведениот проблем честопати се обидуваат да ја применат технологијата на погрешен проблем. Како што изјави, заблуда е дека вештачката интелигенција е магично стапче или дека може да ги реши сите проблеми, но тоа не е вистина.Како проблеми погодни за решавање со оваа технологија, тој ги посочи оние во кои луѓето се бавни, недоследни или склони кон грешки. Меѓу другото, ова се однесува на читање, сумирање или уредување на многу страници документи. На пример, Scale овозможи вештачката интелигенција да обработува барања за здравствено осигурување, а лекарите да добијат резиме на медицинската историја на пациентот пред неговото пристигнување во здравствената установа.Дополнително, како што истакна Дроеге, токму компаниите што работат на развој на вештачка интелигенција имаат потреба од експерти кои ќе овозможат постојано подобрување на вештачката интелигенција.„Доколку некоја здравствена установа се обидува да обезбеди алатка што ќе му помогне на лекарот да постави подобра дијагноза, тогаш би било пожелно тие искусни здравствени професионалци да дадат повратни информации за тоа како треба да се направи тоа“, изјави тој.Некои се на мислење дека би можеле да поминат години пред вештачката интелигенција да почне да им носи профит на компаниите. Имено, Гил Лурија од американската инвестициска банка DA Davidson изјави дека вештачката интелигенција ќе генерира профит само кога ќе се разбере како да се користи во организациски контекст.Во претходно споменатиот извештај на МИТ, исто така беше истакнато дека во примената на вештачката интелигенција, најмалите компании се оние кои се обиделе сами да развијат алатки за вештачка интелигенција, пишува CNN.

