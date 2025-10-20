Веќе некое време сте отечени: Пет причини зошто водата се задржува во организмот, едната е крајно опасна

0 SHARES Сподели Твитни

Ако одредени делови од телото ви се отечени, постои можност да задржувате повеќе вода во телото.

Иако човечкото тело се состои од 85 проценти вода, задржувањето вода во телото може да предизвика голема непријатност.

Според нутриционистката Британи Дан, вишокот течност поминува низ бубрезите и се излачува преку мокрење, но понекогаш вишокот течност може да се заглави помеѓу органите и кожата.

Ова се некои од причините зошто имате вишок вода во вашето тело.

Конзумирате премногу сол

Солената храна може да доведе до зголемување на телесната тежина. Ова е обично вообичаена работа што може да се случи бидејќи солта ќе ја извлече водата, но тоа е обично краткорочно прашање.

Менструален циклус

Вашиот менструален циклус исто така може да биде виновен за вашето зголемување на телесната тежина. Многу жени имаат тенденција да задржуваат вода пред и за време на нивниот менструален циклус. Ова се должи на хормоналните промени за време на менструалниот циклус што исто така може да доведе до осетливост на градите.

Јадете многу јаглехидрати

Јаглехидратите се уште една причина зошто вашето тело можеби задржува вишок вода. Задржувањето на водата е под влијание на нашите енергетски резерви, односно гликогенот, кој складира три до четири грама вода за еден грам. Кога ќе престанете да јадете јаглехидрати, вашето тело го троши вашиот гликоген за да го снабдува со енергија. Како што се троши складираниот гликоген, вишокот вода заминува.

Дехидрирани сте

Кога сте дехидрирани, вашето тело копнее за вода. Затоа, сосема е соодветно дехидрацијата да резултира со задржување на водата за да се врати рамнотежата. Според клиниката Мајо, други симптоми на дехидрација вклучуваат поретко мокрење, вртоглавица, замор, екстремна жед и темна урина.

Имате проблеми со тироидната жлезда

Ако работата на тироидната жлезда е забавена, вашиот лекар треба да ви препише диуретик кој ќе помогне да се отстрани вишокот вода. Ако мислите дека имате проблем со тироидната жлезда, задолжително посетете го вашиот лекар за да можете да добиете соодветен третман.

