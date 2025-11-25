„Ве гледаме“ – Герила акција на „Кој е Следен?” пред денешното судење за пожарот во Пулс

Денес, пред второто рочиште за случајот Денес, за време на второто рочиште за случајот поврзан со трагедијата во дискотеката „Пулс”, движењето „Кој е Следен?” изведе симболична акција пред Кривичниот суд.

Пред влезот беа поставени десетици „очи” како порака дека јавноста внимателно го следи процесот и дека сите очи се вперени кон институциите кои треба да обезбедат правично, независно и транспарентно судење.

Со акцијата се испраќа јасен сигнал дека семејствата на загинатите, преживеаните и целата јавност очекуваат одговорност и јасни судски постапки, без одолговлекувања и без политички влијанија.

Движењето „Кој е Следен?” најавува дека ќе продолжи активно да го следи процесот и да реагира секогаш кога постои опасност правдата да биде нарушена.

“Нашата порака е јасна: не смееме да дозволиме трагедијата во „Пулс” да се претвори во уште една неказнета болка. Поврзан со трагедијата во дискотеката „Пулс”, иницијативата Кој е Следен? изведе симболична герила пред Кривичниот суд. Пред влезот беа поставени десетици „очи” како порака дека јавноста внимателно го следи процесот и дека сите очи се вперени кон институциите кои треба да обезбедат правично, независно и транспарентно судење” велат тие.

Со герилата се испраќа јасен сигнал дека семејствата на загинатите, преживеаните и целата јавност очекуваат одговорност и јасен и правичен судски процес, без одолговлекувања и без политички влијанија.

Движењето „Кој е Следен?” најавува дека ќе продолжи активно да го следи процесот и да реагира секогаш кога постои опасност правдата да биде нарушена. Нашата порака е јасна: не смееме да дозволиме трагедијата во „Пулс” да се претвори во уште една неказнета болка.

Правосудниот систем денес повторно е под будното око на јавноста.

Пред второто рочиште за „Пулс” поставивме очи пред Кривичен суд за да знаете дека секој потег се следи и секоја одлука се памети!