Ве чеша скалпот? Вашето тело се обидува да ви укаже на проблем – обрнете внимание

Чешањето на скалпот често е знак што не треба да се игнорира, бидејќи може да укажува на разни проблеми со скалпот.

Иако понекогаш може да биде резултат на едноставна сувост или реакција на производи за нега на коса, постојаното чешање може да биде симптом на посериозни нарушувања како што се првут, дерматитис, себороичен егзем или дури и инфекции.

Првутот е чест проблем што предизвикува непријатност, чешање и естетски проблеми поради белите лушпи на скалпот. Освен што е предизвикан од габата Malassezia furfur, која предизвикува иритација поради прекумерна репродукција, може да биде и резултат на стрес, лоша исхрана, хормонални промени, како и сува или мрсна кожа. Иако е почест кај мажите, овој проблем може да влијае на секого.

Причини и препознавање

Главната причина за првут е прекумерниот раст на габата Malassezia, која се храни со себумот на кожата. Фактори како што се стресот, хормоналните промени и нездравата исхрана можат да го нарушат балансот на кожата, додека премногу честото миење на косата и неодржувањето соодветна хигиена можат да придонесат за овој проблем.

Природна помош и совети

За ефикасна борба против првутот, неопходно е да се користат благи и природни производи за нега на косата. Се препорачува да се користат производи со растителни масла и да се избегнуваат агресивни хемикалии. Косата треба да се мие 2-3 пати неделно, со цел да се исчисти кожата без иритација. Исто така, исхраната богата со овошје, зеленчук и внес на зелен чај може да помогне во намалувањето на симптомите.

Исхрана

За здрав скалп, важно е да се консумира доволно железо и антиоксиданси. Храната како што се посното месо, рибата, мешунките и интегралните житарки може да придонесе за здравјето на кожата и да ги намали симптомите на првут. Промените во исхраната бараат време за да се видат ефектите, па затоа трпението игра клучна улога.

Природни додатоци и третмани

За поддршка на здравјето на скалпот, природните додатоци како пробиотиците можат да ја подобрат цревната флора и да го намалат растот на штетните микроорганизми. Исто така, употребата на есенцијални масла, како што е маслото од чајно дрво, може да помогне во ублажување на симптомите на првут поради нивните антиинфламаторни својства.

