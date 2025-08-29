Видеото го сруши интернетот: Свињата не се одвојува од топката за пилатес – смеа до солзи

0 SHARES Сподели Твитни

Клодин, џуџестото прасе, ги освои срцата на љубителите на животни со нејзината љубов кон виолетовата топка за пилатес.Разиграните лудории на ова преслатко прасе станаа интернет сензација, за што сведочи фактот дека повеќе од 77.000 обожаватели ја следат на Инстаграм. @claudinethepig ♬ original sound – Claudine the Pig Видеото кое го привлече вниманието на гледачите ја прикажува Клодин како трча и ја турка својата сакана виолетова топка. Иако има кратки нозе и заоблен стомак, тој без напор трча низ дворот туркајќи ја топката со муцката. Нејзината радост додека трча по топката е заразна. Она што можеби е највпечатливо во видеото е нејзината непоколеблива решителност. Ништо нема да застане меѓу неа и нејзината топка. @claudinethepig ♬ original sound – Claudine the Pig Нејзиниот шармантен карактер и непоколебливиот дух ја направија омилен лик во светот на љубителите на животни. Можете да ги следите нејзините авантури со топката на TikTok .

